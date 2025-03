Primer ministro de Canadá, Mark Carney, prioriza reforzar lazos con Europa en medio de tensiones con Estados Unidos

Carney no descartó una futura reunión con Trump, pero no indicó fecha. Foto: composición LR / AFP

Carney no descartó una futura reunión con Trump, pero no indicó fecha. Foto: composición LR / AFP

Mark Carney, el nuevo primer ministro de Canadá, inició una gira por Europa, este lunes 17 de marzo. Es el primer viaje que realiza desde que asumió el cargo como sucesor de Justin Trudeau y eligió reunirse con líderes europeos. En su primer discurso anunció que visitaría Francia y Reino Unido para fortalecer lazos con socios comerciales "confiables", en un contexto de tensión con Estados Unidos por los aranceles impuestos por Donald Trump. No obstante, no descartó una reunión con el mandatario estadounidense, aunque sin fecha definida. "Él solo nos respetará si tenemos otras opciones", dijo entonces al respecto.

En Francia, durante una rueda de prensa en el Palacio del Elíseo, junto al presidente Emmanuel Macron, Carney resaltó la prioridad de su gobierno en estrechar lazos con sus aliados europeos. "Quiero asegurarme de que Francia y toda Europa trabajen con entusiasmo con Canadá, el país más europeo de los países no europeos, decidido como ustedes a mantener las relaciones más positivas posibles con Estados Unidos", declaró. La visita a Europa dista de la tradición de anteriores gobernantes canadienses que primero van al país vecino.

Carney se reúne con Macron en Francia

"Es más importante que nunca que Canadá refuerce sus lazos con aliados confiables como Francia", destacó Carney en la mencionada rueda de prensa durante su reunión con el presidente francés Emmanuel Macron. Ambos presidentes hablaron acerca de la guerra arancelaria y del apoyo a Ucrania y la importancia de las alianzas para proteger la seguridad de Europa.

"Debemos fortalecer nuestros lazos diplomáticos para enfrentar juntos este mundo cada vez más inestable y peligroso y crear nuevas oportunidades para nuestros empleadores", dijo Carney. A ello, Macron apoyó la moción indicando que "un comercio internacional justo es seguramente más eficaz que los aranceles que generan inflación y dañan las cadenas de producción".

Respecto a la guerra al Este de Europa, Carney reafirmó su "apoyo inquebrantable" a Ucrania. "Canadá siempre estará presente para garantizar la seguridad de Europa", señaló. Macron, en respuesta, agradeció el "apoyo sin fisuras".

Francia es el primer país que visita Carney en su gira. Foto: AFP

Reunión con rey Carlos III en Inglaterra

En su primer día de gira, este lunes 17 de marzo, Carney también visitó al rey Carlos III en el Palacio de Buckingham, en Londres. "Qué bueno verle. ¡Enhorabuena!", expresó el monarca al recibir al primer ministro, según reportó la prensa, en referencia a su nuevo cargo.

El rey Carlos III mostró un tono amistoso durante la reunión. Carney compartió un momento ligero al mencionar que su broche de la Orden de Canadá se había roto, lo que provocó una respuesta jocosa del monarca, quien le ofreció su propio broche. Ambos ya se conocían desde la época en que Carney fue gobernador del Banco de Inglaterra, entre 2013 y 2020.