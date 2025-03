Recientemente, en las redes sociales, se ha viralizado un mensaje que asegura que el Gobierno de Donald Trump impuso una ley para multar a quienes hablen español en público en Estados Unidos. El rumor ha crecido rápidamente en plataformas como Facebook y TikTok, donde se difunden videos y publicaciones que afirman que esta normativa entró en vigor tras un decreto firmado por el presidente estadounidense. Sin embargo, esta información es completamente falsa y carece de base legal.

A pesar de los rumores que afirman que el "presidente Trump aprobó una ley que prohíbe hablar español", las autoridades y fuentes oficiales han desmentido rotundamente esta afirmación. En este artículo, desglosamos la verdad detrás de esta noticia viralizada en redes sociales, apoyándonos en fuentes oficiales, investigaciones y desmentidos de agencias confiables como la Agencia EFE y plataformas gubernamentales de Estados Unidos.

¿El Gobierno de Trump te multará si hablas español en Estados Unidos?

No, el Gobierno de Donald Trump no ha aprobado ninguna ley que prohíba hablar español en lugares públicos ni que imponga multas o sanciones a quienes lo hagan en Estados Unidos. Aunque un video en redes sociales muestra al presidente Trump sosteniendo un cartel que dice "No speaking spanish in public" (No hablar español en público), la imagen ha sido verificada como falsa. Un análisis realizado por expertos en detección de contenido manipulado, como el software Iveres, concluyó que el video fue creado con inteligencia artificial y no es una grabación real de un discurso de Trump.

La confusión sobre esta medida surgió tras la firma de una orden ejecutiva por parte de Donald Trump el 1 de marzo, en la que se estableció el inglés como idioma oficial de Estados Unidos. No obstante, esta orden no prohíbe el uso del español ni de ningún otro idioma. Tampoco se establecen sanciones para quienes hablen en cualquier lengua distinta al inglés.

¿Qué dice la presunta ley sobre el uso del español en EE.UU.?

El rumor que asegura que existe una "ley del silencio hispano" que multaría a los ciudadanos que hablen español carece de fundamento. La legislación vigente no contempla ninguna normativa de este tipo. La orden ejecutiva firmada por Trump establece que el inglés será el idioma oficial del país, pero no afecta los derechos de los ciudadanos a hablar otros idiomas, como el español.

Las agencias federales aún pueden ofrecer documentos y servicios en español y en otros idiomas, como sucedía antes de la firma de la orden ejecutiva. La medida simplemente revoca una directiva de la administración de Bill Clinton de 2000, que obligaba a las agencias a proporcionar servicios en múltiples idiomas. Sin embargo, no establece que otros idiomas sean prohibidos ni que se impongan multas por su uso.

Según una fuente oficial de la Embajada de EE.UU. en México, esta orden "no exige que las agencias operen únicamente en inglés", lo que deja claro que el uso del español sigue siendo permitido sin restricciones ni penalizaciones.

Estados Unidos: desinformación en redes sociales y el rol de las plataformas

Las redes sociales juegan un papel crucial en la propagación de información errónea. La viralización de videos en plataformas como TikTok y Facebook ha creado confusión entre los usuarios, especialmente en temas delicados como las políticas migratorias y el uso de idiomas en Estados Unidos.

El análisis de la Agencia EFE también desmintió la existencia de la supuesta "ley del silencio hispano" y aclaró que no hay evidencia en las bases de datos gubernamentales ni en los archivos oficiales que respalde la existencia de esta normativa. Además, las imágenes que circulan en los videos, que muestran a Trump con el cartel, son ejemplos claros de manipulación digital.