Desde hace tiempo, Elon Musk ha sido criticado por sus estrictas políticas laborales, enfocadas exclusivamente en maximizar la productividad de sus empleados y garantizar el cumplimiento de su "misión", sin considerar las condiciones laborales. En este contexto, Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn y figura destacada en el ecosistema de inversiones de Silicon Valley, expresó abiertamente su desacuerdo con los métodos de Musk en algunas de sus compañías.

Hoffman, quien también colaboró con Musk en la fundación de PayPal, ha manifestado su oposición a la filosofía de trabajo que este ha implementado en empresas como X, así como en su reciente incursión en el ámbito gubernamental tras su designación como administrador del Departamento de Eficiencia de Estados Unidos (DOGE). Según Hoffman, la mentalidad de "avanzar rápido y romper cosas" no es adecuada para todos los sectores, en especial el público, donde considera que se requiere un enfoque más compasivo y equilibrado.

Fundador de LinkedIn señala que extrabajadores de Musk tuvieron mala experiencia con magnate

En una conversación con el canal de YouTube 'The Diary Of A CEO', Reid Hoffman resaltó que numerosos excolaboradores que han trabajado bajo la dirección de Elon Musk han calificado la experiencia como "el peor trabajo de sus vidas", asegurando que no estarían dispuestos a repetirla debido a las exigentes condiciones laborales.

Estas declaraciones coinciden con diversos informes sobre la situación en Twitter tras su adquisición por parte de Musk en 2022, cuando los empleados se vieron sometidos a extensas y agotadoras jornadas de trabajo. La presión y la sobrecarga laboral fueron tan intensas que más de la mitad de la plantilla optó por abandonar la compañía, evidenciando el impacto de este modelo de gestión en el bienestar de los trabajadores.

Hoffman cuestiona la visión laboral de Elon Musk

Reid Hoffman también cuestionó la postura de Elon Musk sobre la implementación de jornadas laborales de entre 80 y 100 horas semanales, una estrategia que el empresario ha defendido como una "superpotencia" que permite a los empleados destacarse por encima de la competencia. Para Reid Hoffman, este enfoque no solo resulta insostenible a largo plazo, sino que también desestima aspectos fundamentales de la vida humana, como la necesidad de mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Además, advirtió que la cultura de Silicon Valley, que prioriza la rapidez y la innovación sin límites, no puede aplicarse de manera generalizada en todos los sectores sin generar consecuencias negativas. Más que una simple diferencia de visión empresarial, su crítica representa una advertencia sobre los efectos adversos que pueden surgir de este tipo de liderazgo.

Desde su perspectiva, la falta de empatía y criterio en la gestión de equipos puede provocar altos niveles de agotamiento y desmotivación entre los empleados, lo que, en última instancia, impacta negativamente tanto en la productividad como en la capacidad de innovación de una empresa. Hoffman, conocido por su defensa de un uso ético y responsable de la tecnología y la inteligencia artificial, considera que el éxito empresarial debe ir acompañado de un modelo de trabajo más humano y sostenible.

Elon Musk exige 120 horas semanales a sus trabajadores del DOGE

A finales de febrero de 2025, en un mensaje publicado en su cuenta de X. Elon Musk afirmó que los empleados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), entidad vinculada a la administración de Donald Trump, deben cumplir con jornadas laborales de hasta 120 horas semanales.

Esta exigencia supone triplicar el estándar de 40 horas de trabajo a la semana, lo que refuerza la postura inflexible de Musk en contra del teletrabajo y de las políticas que promueven la conciliación entre la vida profesional y personal. A lo largo de los años, el fundador de Tesla y SpaceX ha sido un defensor del trabajo intenso y presencial con el argumento de que la máxima dedicación es clave para la innovación y el éxito empresarial.