¿Quién hubiera pensado que una plataforma diseñada para conectar profesionales podría convertirse en el nuevo campo de batalla para el amor? Sí, has leído bien. LinkedIn, la red social que utilizamos para impulsar nuestra carrera, se ha convertido en un lugar inesperado para encontrar el amor. Imagina estar en una reunión virtual y de repente hacer 'match' con alguien más allá de los proyectos y las presentaciones. Según la tiktoker @hotgrlscry el proceso es bastante sencillo.

¿Por qué LinkedIn?

LinkedIn ofrece una visión más profunda de las personas. Más allá de las fotos y las frases ingeniosas, en esta red social encontramos perfiles detallados que revelan pasiones, logros y valores. Esto nos permite conectar con personas que comparten nuestros intereses y ambiciones, lo que es fundamental para construir relaciones sólidas y duraderas.

¿Cómo encontrar pareja en LinkedIn, según tiktoker?

La usuaria de TikTok @hotgrlscry, una influencer de moda estadounidense con más de 46.000 seguidores en la plataforma china, compartió en uno de sus videos cómo usar la conocida red social para profesionales para conectar con personas con fines románticos.

La creadora de contenido, de nombre Kira Ziff, explica que solo se requiere ingresar a LinkedIn y buscar el puesto de trabajo que quisiéramos que tuviera nuestra pareja. Posteriormente, se debe filtrar la búsqueda por ubicación para encontrar a personas que se encuentren en nuestra ciudad.

“Tengo novio, pero si no tuviera, iría a LinkedIn, buscaría el trabajo ideal que me gustaría que tuviera mi pareja. Configuraría la etiqueta geográfica en mi ciudad y me conectaría con todos los chicos que aparecieran”, señaló en uno de sus videos.

LinkedIn se posiciona como una opción novedosa para conseguir pareja frente a las apps de citas. Foto: Margaret Buj.





¿Cuál es la app de citas más usada en Perú?

Aunque LinkedIn se posiciona como una innovadora opción para encontrar pareja, Tinder, la famosa aplicación de citas en línea, domina las preferencias en todo el mundo, logrando 58 millones de descargas el año anterior, según el portal estadístico alemán Statista Digital Market Insights. Sin embargo, en Perú la tendencia es diferente.

En 2023, la app de citas con mayor número de usuarios peruanos fue Badoo. Esta plataforma cuenta con más de 100 millones de descargas en Play Store de Google, mostrando un crecimiento exponencial desde sus inicios en 2006.

Gráfico de aplicaciones más usadas por latinoamericanos para buscar pareja. Foto: Statista.



¿Qué se requiere antes de buscar una pareja?

Antes de lanzarse a buscar pareja en LinkedIn, es esencial tener en cuenta ciertos factores. La plataforma fue diseñada para entornos profesionales, exige que cada usuario mantenga la formalidad y evite comportamientos invasivos o irrespetuosos. Estas son algunas sugerencias:

Optimiza tu Perfil: Una foto profesional, un resumen atractivo y palabras clave relevantes te ayudarán a destacar.

Una foto profesional, un resumen atractivo y palabras clave relevantes te ayudarán a destacar. Únete a Grupos: Participa en grupos relacionados con tus hobbies o intereses. Es una excelente manera de conocer personas afines.

Participa en grupos relacionados con tus hobbies o intereses. Es una excelente manera de conocer personas afines. Envía Mensajes Personalizados: Demuestra interés genuino en la otra persona.

Demuestra interés genuino en la otra persona. Asiste a Eventos Virtuales: Conoce a personas en persona, aunque sea de forma virtual.

Por su parte, el portal Psicología y Mente señala que lo más importante antes de aventurarse a buscar una pareja es trabajar en la autoestima y la paz interior, así como no forzar la búsqueda y expandir el círculo social de manera natural.