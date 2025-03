Trump amenaza a Irán con “intervención militar” si no inicia negociaciones sobre su programa nuclear: "Será algo terrible para ellos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado una carta al líder supremo de Irán, Ayatolá Ali Jamenei, exigiéndole el inicio de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. En una entrevista con Fox Business, Trump declaró: "Les escribí una carta, diciéndoles que espero que negocien porque si tenemos que hacerlo militarmente será algo terrible para ellos". Esta iniciativa busca abordar las crecientes preocupaciones internacionales sobre el avance del programa nuclear de Teherán.​

El acuerdo nuclear de 2015, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), impuso restricciones al programa nuclear de Irán a cambio de un alivio de las sanciones. Sin embargo, en 2018, Trump retiró a EE. UU. del acuerdo, argumentando que era "un horrible acuerdo unilateral que nunca, jamás debería haberse hecho". Desde entonces, Irán incrementó sus actividades de enriquecimiento de uranio, acercándose a niveles que podrían permitirle desarrollar armas nucleares.​

La inquietante amenaza de Trump en Irán

La reciente advertencia de Trump sobre una posible intervención militar en Irán ha generado inquietud en la comunidad internacional. El presidente enfatizó que prefiere una “solución diplomática”, pero no descartó el uso de la fuerza si Teherán continúa su avance nuclear. "No se puede permitir que tengan un arma nuclear", afirmó Trump.

La Casa Blanca respaldó a Trump y confirmó el envío de una carta a Irán para negociar un pacto nuclear. Foto: AFP.

Esta postura refleja la política de "máxima presión" que su administración ha adoptado hacia Irán, incluyendo la imposición de sanciones económicas y la designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista. Antes del anuncio de Trump, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, declaró el viernes 7 de enero a la AFP que su país no reanudará negociaciones con Washington bajo esas condiciones. "No entablaremos ninguna negociación directa mientras sigan con su política de presión máxima y sus amenazas", afirmó Araqchi.

La repuesta de Irán a Trump

La misión de Irán ante la ONU, no obstante, informó el viernes que no recibió ninguna la misiva del presidente Trump. "No hemos recibido tal carta hasta ahora", dijo la portavoz de la embajada de Irán ante Naciones Unidas. Desde que volvió al poder el 20 de enero, el mandatario republicano se mostró favorable a negociar con Irán sobre su programa nuclear.

Anteriormente, el líder supremo Jamenei ha expresado escepticismo sobre las intenciones de Estados Unidos, declarando que "no es inteligente hablar con EE.UU.". Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha señalado que Teherán no participará en negociaciones directas mientras persistan las políticas de máxima presión y amenazas.

Trump y su negociación con Hamás

Sin informar a otros líderes, incluido el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el enviado especial de EE. UU., Adam Boehler, sostuvo esta semana en Doha, Qatar, una negociación secreta con Khalil al-Hayya, líder de Hamas. La reunión, autorizada por el presidente Donald Trump, buscó asegurar la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, aún retenidos en Gaza.

Adam Boehler, enviado especial de EE. UU. para los rehenes, podría negociar directamente con Hamás. Foto: EL PAÍS.

Trump reveló: “Estamos ayudando a Israel en esas conversaciones, porque estamos hablando de rehenes israelíes. No estamos haciendo nada en relación con Hamas. No estamos dando dinero en efectivo”. “Hay que negociar. Hay una diferencia entre negociar y pagar. Queremos sacar a esta gente”, añadió.