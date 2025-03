Irán no reanudará negociaciones nucleares con EEUU si sigue política de amenazas, advierte canciller

Irán no reanudará las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear mientras el presidente Donald Trump amenace a Teherán y defienda aumentar las sanciones hacia el país, afirmó este viernes el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araghchi, a la AFP.

"No entablaremos ninguna negociación directa con EEUU mientras sigan con su política de máxima presión y sus amenazas, pero eso no significa que, en lo que respecta a nuestro programa nuclear, no vayamos a negociar con otras partes", afirmó Araghchi en una entrevista en Yedá con AFP.

Trump aseguró el viernes que había escrito a Teherán para presionarlo a que inicie negociaciones sobre su programa nuclear o enfrentar una posible acción militar.

"Les escribí una carta, diciéndoles que espero negocien porque si tenemos que hacerlo militarmente será algo terrible para ellos", dijo Trump a Fox Business en un video difundido el viernes. "No se puede permitir que tengan un arma nuclear".

El acuerdo nuclear de Irán, sellado en 2015 y conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por su sigla en inglés), impuso restricciones al programa nuclear de Irán a cambio de un alivio de las sanciones.

Pero en 2018, en su primer mandato, Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo, al que Irán continuó adhiriendo plenamente por un año más, para luego comenzar a dar marcha atrás en sus compromisos.

Al regresar a la Casa Blanca en enero, el republicano restableció su política de "máxima presión" sobre Irán por las acusaciones de que busca dotarse de armas nucleares.

Irán ha negado constantemente esas acusaciones y expresado en varias ocasiones su voluntad de reactivar el acuerdo, pero los esfuerzos en ese sentido han fracasado.

Durante la entrevista, Araghchi también advirtió contra un ataque israelí e insistió en que el programa nuclear iraní tiene fines civiles y no puede ser destruido por medios militares.

"Creo que la amenaza de guerra contra Irán es una amenaza de la que sólo se habla. Poner en práctica esta amenaza sería un peligro muy grande y se convertiría en un incendio generalizado", sostuvo el canciller iraní.

"Si Estados Unidos quiere volver a un nuevo acuerdo nuclear con Irán, naturalmente debe observar las condiciones de una negociación justa y equitativa, y hemos demostrado que no responderemos al lenguaje de la presión y la amenaza, sino al lenguaje del respeto y la dignidad, como hicimos en el pasado", añadió.

