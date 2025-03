El papa Francisco “descansó bien toda la noche”, informó el Vaticano: permanece estable tras tratamiento para la neumonía bilateral

El papa Francisco permanece hospitalizado en el hospital Gemelli de Roma desde el 14 de febrero debido a una neumonía bilateral y una bronquitis con infección polimicrobiana. A pesar de su edad avanzada y las complicaciones asociadas, el pontífice ha mostrado signos de mejoría en los últimos días.​ Durante su estancia en el hospital, el Papa ha sufrido episodios que han generado preocupación. Uno de ellos fue un broncoespasmo que provocó un empeoramiento repentino de su cuadro respiratorio.

Según el más reciente comunicado oficial del Vaticano, "el Papa ha descansado bien toda la noche (la madrugada del 3 de marzo)", lo que indica una estabilidad en su condición. Además, el Papa no ha necesitado ventilación mecánica no invasiva, sino únicamente oxigenoterapia a altos flujos. Dada la complejidad del cuadro clínico, el pronóstico sigue siendo reservado.​ Sin embargo, ha respondido bien a la terapia y no ha requerido ventilación mecánica no invasiva. ​

¿Cómo ha sido la respuesta del Papa a las visitas y actividades religiosas durante su recuperación?

A pesar de su estado, el Papa, de 88 años, ha mantenido una rutina activa dentro de sus limitaciones. Ha participado en la celebración de la Santa Misa y ha alternado períodos de descanso con momentos de oración. El domingo 2 de marzo, recibió la visita del secretario de Estado del Vaticano y de Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado. Aunque no pudo pronunciar el Ángelus, envió un mensaje desde el hospital agradeciendo a los médicos y al personal por su dedicación. ​

El papa Francisco está estable en el Hospital Gemelli de Roma debido a una neumonía bilateral. Foto: The New York Times.

Francisco aseguró sentir “en el corazón ‘la bendición’ que se esconde dentro de la fragilidad”. “Doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de compartir en cuerpo y espíritu la difícil situación de tantos enfermos y personas que sufren”, agregó el sumo pontífice.

Este lunes 3 de marzo, el Papa anunció a través de su cuenta personal de X que la 111ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebrará en octubre de 2025, llevará el lema "Migrantes, misioneros de esperanza". El pontífice afirmó que “muchos migrantes y refugiados son testigos de la esperanza por su confianza en Dios”.

Las medidas que se toman para garantizar la recuperación completa del Papa

El equipo médico del Papa continúa monitoreando su estado de cerca, implementando tratamientos que incluyen oxigenoterapia de alto flujo. Aunque ha mostrado mejorías, las próximas 24 a 48 horas serán determinantes. El Vaticano ha pedido a los fieles que “mantengan al Papa en sus oraciones, esperando su pronta recuperación”.

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución de la salud del Papa Francisco, enviando mensajes de apoyo y esperanza. Se espera que, con el tiempo y bajo la atención médica adecuada, el Papa pueda retomar sus actividades habituales. El lunes por la tarde, el cardenal Robert Prevost, originario de Chicago y líder del episcopado vaticano, encabezará el rosario por el papa en la plaza de San Pedro. Cada noche, obispos, religiosas y cientos de fieles se congregan en el lugar para orar por su pronta recuperación.

La neumonía bilateral, la condición que sufre el Santo Padre

El papa Francisco padece neumonía bilateral, una infección respiratoria aguda que afecta ambos pulmones. Esta enfermedad provoca la inflamación de los alvéolos y los llena de líquido o pus, lo que dificulta el intercambio de oxígeno. Sus síntomas incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar y fatiga, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Santo Padre sigue recibiendo altos flujos de oxígeno a través de cánulas nasales, según el Vaticano. Foto: AFP.

Con el envejecimiento, el sistema inmunológico se debilita, lo que aumenta la vulnerabilidad de los mayores a complicaciones graves como insuficiencia respiratoria, sepsis o fallo multiorgánico. La OMS señala que la neumonía bilateral puede representar "un riesgo elevado para las personas mayores", como en el caso del papa Francisco.