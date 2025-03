El papa Francisco ya "no requiere ventilación mecánica", su salud se estabiliza, reporta el Vaticano: recibe "oxigenoterapia de alto flujo"

El Vaticano ha informado recientemente que la salud del papa Francisco se ha estabilizado y ya no requiere ventilación mecánica. Según el parte médico emitido este domingo, el pontífice, quien lleva 17 días hospitalizado debido a una infección respiratoria, solo recibe oxigenoterapia de alto flujo para apoyar su respiración. Aunque su situación sigue siendo compleja, se destaca que Francisco está afebril, lo que es un signo positivo para su recuperación. "Las condiciones clínicas del Santo Padre se mantienen estables en la jornada de hoy; el papa no necesitó ventilación mecánica no invasiva, sino sólo oxigenoterapia de alto flujo", se indicó en el último parte médico emitido por la Santa Sede.

A pesar de que su cuadro clínico continúa siendo "reservado", los médicos han señalado que la condición del Papa ha mejorado en las últimas horas, especialmente después de una crisis respiratoria que sufrió el pasado viernes. El pontífice ha mostrado una buena respuesta a los tratamientos aplicados y, en medio de su proceso de recuperación, continúa realizando actividades como asistir a la misa y descansar con momentos de oración. El boletín destaca que "el Santo Padre ha participado en la Santa Misa, junto a quienes lo cuidan durante estos días de hospitalización" y que "luego ha alternado el descanso con la oración".

¿Cuál es el pronóstico del papa Francisco tras la crisis respiratoria?

El pronóstico del papa Francisco sigue siendo "reservado", según los informes médicos emitidos por la Santa Sede. Aunque se esperaba información sobre posibles infecciones derivadas de la crisis respiratoria sufrida el viernes pasado, el boletín médico no menciona nuevos riesgos, lo que podría ser una señal positiva. Fuentes vaticanas indicaron que el papa "está afebril", lo cual es un buen síntoma en su recuperación. Sin embargo, "dada la complejidad del cuadro clínico, el pronóstico sigue siendo reservado", señalaron las fuentes oficiales.

No obstante, el cuadro clínico del Papa continúa siendo complejo, ya que su edad y la combinación de enfermedades respiratorias como la bronquitis y la neumonía bilateral requieren un monitoreo constante. Los médicos que lo atienden están prestando especial atención a cualquier signo de nuevas infecciones, pues la broncoespasmo sufrido el viernes y los vómitos por inhalación pueden aumentar el riesgo de complicaciones respiratorias. En el parte médico de este domingo, se destacó que "no se ha registrado un aumento del número de glóbulos blancos", lo que "descartaría nuevas infecciones".

¿Cómo está enfrentando el papa Francisco este delicado momento de salud?

A pesar de su delicada salud, el papa Francisco ha mantenido una actitud serena durante su hospitalización. Según el parte médico, el Pontífice ha seguido con sus rutinas cotidianas, como desayunar, leer los periódicos y participar en la misa, lo que evidencia su capacidad para mantenerse activo dentro de las limitaciones de su estado de salud. "Fuentes vaticanas indicaron previamente que el papa 'desayunó, se tomó un café y leyó algunos periódicos', como es su costumbre, mientras 'continúa con su tratamiento'".

Acompañado por su equipo médico y personal vaticano, el Papa ha recibido visitas, como la del cardenal Pietro Parolin y el venezolano Edgar Peña Parra, quienes han mostrado su apoyo durante estos días de incertidumbre. A pesar de los desafíos, el Papa continúa con su tratamiento y demuestra signos de ánimo positivo, lo cual es crucial para su bienestar. "Este domingo se informó de que Francisco recibió la visita del secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, y el sustituto de la Secretaría de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra", informaron fuentes vaticanas.

¿Qué medidas están tomando los médicos del Vaticano para su recuperación?

Los médicos del Vaticano están monitoreando de cerca la salud del papa Francisco, aplicando tratamientos específicos para su situación respiratoria. Además de la oxigenoterapia de alto flujo, el Papa no ha necesitado en las últimas horas ventilación mecánica no invasiva, lo que es un indicio de que su condición está mejorando. Este tratamiento es menos invasivo y más cómodo para el paciente, lo que ha permitido una mejor recuperación. El boletín médico emitido este domingo señaló que "el papa no necesitó ventilación mecánica no invasiva, sino sólo oxigenoterapia de alto flujo".

El equipo médico continúa observando su respuesta a estos tratamientos y su evolución en cuanto a posibles infecciones. Si bien no se ha confirmado la aparición de nuevas infecciones, la complejidad de su cuadro sigue siendo un desafío, lo que requiere un seguimiento constante y preciso para asegurar su estabilización y eventual recuperación.