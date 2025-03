Papa Francisco: el impredecible estado de salud del sumo pontífice a 17 días de su hospitalización

El Papa Francisco lleva 17 días sin ser visto en público. Desde que ingresó al hospital Gemelli de Roma, el 14 de febrero, no ha vuelto a salir. Cada día, el Vaticano informa acerca de su estado de salud: "estable", suelen decir los comunicados. No sin agregar una breve mención a que el pronóstico es "reservado". Pese a ello, de vez en cuándo, Jorge Mario Bergoglio también ha sufrido una que otra "crisis" durante su estancia hospitalaria. La última sucedió el 28 de febrero; hoy, 2 de marzo, el diagnóstico ha vuelto a ser positivo. ¿Cómo será mañana o en unos días? Las oraciones de la comunidad católica en el mundo ruegan por una pronta mejoría.

"Quisiera darles las gracias por las oraciones: siento vuestro afecto y vuestra cercanía y, en este momento particular, me siento como 'llevado' y sostenido por el pueblo de Dios", escribió el sumo pontífice para su mensaje del Ángelus, que gracias a su salud "estable" pudo comunicar este domingo. La actual hospitalización, por neumonía bilateral, es la cuarta y la más larga desde 2021. Anteriormente, había tenido operaciones en el colon, el abdomen y dificultades para caminar. Probablemente, la salud del papa Francisco jamás había causado tanta preocupación e incertidumbre en el mundo.

Papa Francisco: "la guerra parece aún más absurda"

Mientras el papa Francisco ha estado en el hospital, trabajando desde su cama cada vez que puede, los problemas mundiales han seguido su curso. Las tensiones en Medio Oriente escalaron; las negociaciones para encaminar el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia iniciaron y se tambalearon. El sumo pontífice ha asegurado que reza por la paz, luego de agradecer las oraciones por su salud.

"¡Gracias a todos!", expresó en su mensaje del Ángelus, que ha suspendido desde que fue internado. "Yo también rezo por ustedes. Y rezo sobre todo por la paz. Desde aquí la guerra parece aún más absurda. Rezamos por la atormentada Ucrania, por Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudán, Kivu", escribió.

Este domingo ha sido el tercero en que Francisco no ha presentado el Ángelus desde la Plaza de San Pedro, por lo que su mensaje ha llegado a calmar las ansias de sus seguidores. La prensa del Vaticano informó que este 2 de marzo, el pontífice de 88 años ya no ha requerido ventilación mecánica, "sino solo oxigenoterapia de alto flujo". Su estado es "estable".

La última "crisis" superada

Un preocupante anuncio hizo sobresaltar a los 1.400 millones de católicos en el mundo, el último 28 de febrero. Francisco había sufrido una nueva "crisis" respiratoria. "A primera hora de la tarde (...), el Santo Padre presentó una crisis aislada de broncoespasmo que, sin embargo, derivó en un episodio de vómitos con inhalación y en un empeoramiento brusco del cuadro respiratorio", informó el comunicado de la Santa Sede.

Al día siguiente, la alerta desapareció. "El estado clínico del Santo Padre permaneció estable y no registró ninguna nueva crisis respiratoria de broncoespasmo", alivió el reporte médico. "El pronóstico es reservado", precisó. Un broncoespasmo ocurre cuando los músculos que rodean los bronquios se contraen, lo que reduce el diámetro de las vías respiratorias y dificulta el flujo de aire.

Los médicos del hospital explicaron que tenían que observar los síntomas del papa entre 24 a 48 horas para saber si la "crisis" podía desencadenar una nueva infección. Afortunadamente, revelaron este domingo que no. "Las señales de ayer y hoy no sugieren una 'neumonía ab ingestis' que era el mayor temor, después de que la crisis, que causó un empeoramiento repentino de su cuadro respiratorio, estuviera acompañada de un cuadro de vómito por inhalación", reportaron a agencias de noticias.

El broncoespasmo había requerido oxigenoterapia con ventilación mecánica para la mejoría, por lo que el aviso de que el sumo pontífice ya no requiere este tratamiento es una buena noticia. Se trata de otra crisis que ha logrado superar, luego del ataque asmático que se anunció el 22 de febrero. También, se ha dado a conocer que requirió transfusiones de sangre y que su estado era crítico, hace tan solo cinco días.

Ya lo había advertido Sergui Alfieri, miembro del equipo médico: "Su vida no corre peligro, pero no está fuera de peligro", durante una conferencia de prensa en el hospital Gemelli, el 21 de febrero. El doctor aseguró que Francisco no está postrado en cama: "se mueve y se sienta a comer y trabajar". Por delicada que sea su salud, su mente se mantiene lúcida: "con la cabeza de un hombre de 60 o 50 años", por lo que mantienen cuidado para que no se sobre exija con sus labores papales y repose lo más que pueda.

Mientras tanto, se acumulan las flores y velas que cientos de creyentes dejan, cada día, a los pies de la estatua de Juan Pablo II, en la entrada del hospital Gemelli.