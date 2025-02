La impactante historia de una joven emprendedora de México ha causado revuelo en redes sociales: su padre, quien la abandonó en su infancia y nunca asumió su responsabilidad, la demandó ahora que es adulta para exigirle una pensión alimenticia debido a su discapacidad. Según relató, la ley la obliga a mantenerlo, pese a que no contribuyó a su crianza ni estuvo presente en su vida.

La mujer, conocida como 'Yaya' Martínez, expresó su indignación y frustración al verse legalmente obligada a mantener a su padre biológico, a pesar de su abandono. Además, instó a las madres a exigir la pensión de sus hijos a tiempo para evitar que en el futuro enfrenten la misma situación que ella.

Hombre abandonó a su hija y hoy le exige pensión por discapacidad

Cecilia 'Yaya' Martínez, una emprendedora de Matamoros, Tamaulipas, hizo pública su historia en redes sociales en enero de 2025. La joven reveló que su padre, quien la abandonó cuando tenía solo 6 años, la había demandado exigiéndole una pensión alimenticia debido a su discapacidad. Para respaldar su testimonio, Martínez presentó documentos como prueba, lo que desató un intenso debate en redes sobre la justicia de su situación.

"Soy la hija que debe dar pensión al papá imposibilitado que no mira desde los 6 años (...). Al principio sí te da coraje, lloras y echas *** porque dices: 'Lo que soy ahora se lo debo a quien me crio y me cuidó'. Obvio todo a mi mamá, y al que solo supo traerme a la vida y se evitó responsabilidades tal cual cobarde dices 'que Dios lo cuide', para terminar cuidándolo. La historia está muy bizarra", compartió 'Yaya'.

Joven revela que debe darle el 30% de sus ingresos a su padre biológico ausente

A pesar de que jamás recibió apoyo de él, la ley establece que un hijo adulto, como es el caso de 'Yaya' Martínez, debe mantener al progenitor si este no pueden trabajar, sin importar si cumplió o no con sus responsabilidades en el pasado. En su testimonio, más adelante, la joven compartió: "A mi papá le va tocar quedarse con el 30% de mis ingresos, pero ya no más con las limosnas de la gente a la que le ve la cara".

La emprendedora de México también ha señalado que su padre se aprovecha de la caridad de las personas y lo ha acusado de engañarlas. Además, asegura que él ya recibe apoyo del Gobierno a través de la Pensión por Invalidez y la Pensión del Bienestar.

Hombre que demandó a su hija habría buscado desmentir acusaciones

De acuerdo con el abogado Fernando Gaitán, quien posee un canal en YouTube, el padre de 'Yaya' Martínez se había contactado con él para solicitarle un espacio en el que pudiera "desmentir" las acusaciones que recayeron sobre él en redes sociales tras la exposición de su caso.

El demandante insistió en que su estado de salud le impedía trabajar y que realmente necesitaba la pensión alimenticia que exigía a su hija. Incluso, según Gaitán, se mostró dispuesto a ofrecer una entrevista en vivo para dar su versión de los hechos, pero desde entonces no volvió a comunicarse.