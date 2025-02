Un conductor de Uber, identificado como Demetrio Torres, ha compartido una experiencia impactante que vivió con una pasajera en Torreón, México. La joven, en estado de ebriedad, terminó ensuciando el automóvil con vómito y materia fecal y se negó a pagar limpieza. Este caso ha generado revuelo en redes sociales, donde el chofer relató los detalles de lo ocurrido.

El incidente tuvo lugar el último fin de semana, cuando Demetrio decidió trabajar un rato tras un periodo de descanso. A las 20:00 horas, recibió un viaje solicitado por una mujer que llegó acompañada de un hombre con una bebida alcohólica. Aunque el conductor temía que se generara una discusión por la bebida, la joven fue la única que subió al vehículo.

Mujer vomita y defeca en viaje de Uber en México

Al iniciar el trayecto, Demetrio notó que la pasajera presentaba dificultades para hablar y moverse, lo que le hizo sospechar que estaba bajo los efectos del alcohol. A pesar de sus intentos por mantener una conversación, la joven comenzó a dormitar. La pasajera abrió la puerta del auto en movimiento para vomitar, lo que llevó al conductor a detenerse y ayudarla.

Demetrio, preocupado por la situación, le proporcionó agua y toallitas para que pudiera limpiarse. Sin embargo, la situación se tornó más complicada cuando la joven, tras vomitar, le confesó que también había ensuciado el asiento del vehículo. El chofer, que había estado en contacto con otros conductores a través de grupos de WhatsApp, se debatía entre dejarla en la calle o ayudarla, temiendo por su seguridad.

"Se le cae el teléfono en la carretera, le proporcioné agua, toallitas, papel higiénico para que se limpiara, yo dije: '¿la voy a bajar?', en los grupos de WhatsApp les pongo: 'traigo una vomitona' y de inmediato: 'bájala, te va a ensuciar el carro'. Como persona dije: 'no la puedo bajar aquí' sus amigos la subieron en ese estado, imagínate que yo la hubiera bajado así, la nota sería otra: "'Chavita sube a taxi por aplicación y no llega a su casa'", relata.

Al llegar a la dirección de destino, la pasajera intentó darle 100 pesos como propina, a lo que Demetrio respondió que el viaje ya estaba pagado con tarjeta. Sin embargo, al descender del vehículo, la joven le advirtió que había ensuciado el automóvil, lo que el conductor inicialmente interpretó como vómito. Fue solo después de que ella se despidió que el olor a heces fecales se hizo evidente.

"Abre su cartera como puede porque iba muy mal y me avienta 500 pesos; cuando me dice 'te manché aquí', lo agarra, lo ve y todavía se limpia en el asiento, en ese momento yo no sabía que eran heces; yo estaba con el cuerpo más pegado a la ventana, después me llegó el olor", se quejó.

La pasajera más tarde intentó desmentir la versión de Demetrio en redes sociales, acusándolo de acoso durante el viaje. Sin embargo, el conductor aseguró que su relato carecía de fundamento y que no había pruebas que respaldaran sus afirmaciones.