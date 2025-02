Encuentran una serpiente venenosa en una caja de bananas en Estados Unidos: llegó proveniente de un país de Sudamérica

Los empleados de un supermercado en New Hampshire, Estados Unidos, vivieron un momento de sorpresa y temor cuando se encontraron con un visitante inesperado dentro del establecimiento. Mientras realizaban la descarga de un lote de bananas procedentes de Ecuador, descubrieron una serpiente ojo de gato bandada, una especie venenosa originaria de Sudamérica. El insólito hallazgo ocurrió entre el viernes y el sábado en el supermercado Market Basket de Manchester. Uno de los trabajadores, al inspeccionar la mercancía, notó la presencia del reptil escondido entre las virutas de una caja de bananas.

Ante la inquietante situación, el equipo del supermercado no dudó en ponerse en contacto de inmediato con el Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire para informar sobre el descubrimiento y solicitar asistencia especializada. Dicho tipo de serpiente, conocida por su distintivo patrón de bandas y su veneno, aunque no letal para los humanos, puede causar efectos adversos si no se trata adecuadamente.

Autoridad local señala que es la primera vez que se reporta la presencia de una serpiente venenosa

La alerta del supermercado fue recibida por Griffin McKeown, oficial de conservación del Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire. Fue él quien se desplazó hasta el establecimiento para capturar al reptil. "En ocasiones hemos recibido llamadas sobre entregas de pitones bola y otros reptiles domésticos, pero jamás habíamos tenido un caso con una serpiente venenosa", señaló McKeown en declaraciones a la cadena local WMUR, calificando el hallazgo como un hecho poco común en la región.

Las autoridades confirmaron que el reptil fue asegurado y posteriormente trasladado a un centro especializado en el manejo de estos animales, sin que sufriera ningún daño. "La serpiente se encuentra en buen estado y ha sido reubicada en Rainforest Reptile Shows Inc.".

Aprovechando la situación, las autoridades reiteraron a la comunidad la importancia de informar de inmediato sobre la presencia de especies inusuales o potencialmente peligrosas, con el fin de garantizar la seguridad tanto de las personas como de la fauna silvestre.

La serpiente conocida como "ojo de gato bandada" no suele atacar a los humanos. Foto: difusión

¿Qué especie de serpiente fue la que se encontró en supermercado de Estados Unidos?

Los especialistas identificaron a la serpiente hallada en el supermercado como una 'Leptodeira annulata', comúnmente conocida como "ojo de gato bandada" o "escombrera", una especie originaria de Ecuador, Colombia y Perú. Según los expertos, este reptil tiene hábitos nocturnos y se alimenta principalmente de lagartos y ranas. Aunque no es propensa a atacar a los humanos, su mordedura puede provocar dolor, hinchazón y ampollas hemorrágicas, aunque su veneno no representa un riesgo mortal.

Si bien no se pudo confirmar con precisión cómo llegó el reptil hasta el supermercado, la posibilidad más lógica es que se haya infiltrado en un cargamento de bananas, ya que Ecuador es uno de los principales exportadores de esta fruta a Estados Unidos, según informó el medio CBS News.

Tras su captura, la serpiente fue trasladada al centro de rescate Rainforest Reptile Shows Inc., en Massachusetts. Mack Ralbovsky, vicepresidente de la organización, declaró al medio 'USA Today' que el animal se encuentra en buen estado de salud y que están analizando las mejores opciones para su futuro.

Ley sobre Serpientes venenosas en New Hampshire

En el estado de New Hampshire, la posesión de serpientes venenosas está prohibida, con la excepción de la 'hog-nosed snake', según confirmó el Departamento de Pesca y Caza local. Esto implica que, si la 'serpiente ojo de gato bandada' hubiera sido encontrada en posesión de un ciudadano, habría sido incautada por las autoridades. Casos como este no son del todo inusuales en cargamentos de frutas tropicales.

De acuerdo con el medio CBS News, es más frecuente que en los envíos agrícolas se detecten ranas, lagartos y arañas, aunque la presencia de reptiles venenosos representa un desafío mayor debido a su toxicidad y a las restricciones legales asociadas a su manejo. Mientras se define qué ocurrirá con el ejemplar, la serpiente permanecerá bajo el cuidado de Rainforest Reptile Shows Inc., que alberga actualmente más de 300 reptiles, muchos de ellos recuperados en circunstancias similares.

