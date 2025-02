Revelan chats del creador de $LIBRA alardeando "controlar" a Milei y haber sobornado para que promocione memecoin

El escándalo $LIBRA tuvo mayor impacto global que local, no solo por la implicación de Milei, sino por la búsqueda de los responsables de la estafa. Foto: Composición LR.

El escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA en Argentina, promovida por el presidente Javier Milei, ha dado un giro inesperado con la revelación de conversaciones privadas que sugieren una manipulación directa del mandatario y posibles sobornos para impulsar la moneda digital. Estas revelaciones han intensificado las críticas y las investigaciones sobre el caso, poniendo en duda la integridad del proceso, así como la transparencia del gobierno argentino.

Según los chats filtrados, Hayden Mark Davis, uno de los creadores de $LIBRA, presumía de su capacidad para influir en las acciones de Milei. En una conversación con un empresario, Davis afirmó: "Genial, también podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese tipo". Además, insinuó haber realizado pagos a la hermana de Milei para asegurar su colaboración, diciendo: "Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero".

Los polémicos chats de Hayden Davis

Uno de los mensajes obtenidos por La Nacion fue enviado por Davis el 11 de diciembre de 2024 a un ejecutivo de una firma de inversión en criptomonedas. En el mensaje, el joven proponía conseguir fondos para el lanzamiento de un memecoin relacionado con Milei. Davis escribió: "Genial, también podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese nigga". Su interlocutor respondió: "Eso es una locura". Davis añadió: "Le envío $$ a su hermana y el firma lo que digo y hace lo que quiero. Craziest shit (Una locura)". La firma rechazó la propuesta.

Hayden Mark Davis y Javier Milei, posando para una fotografía que se tomaron en Casa Rosada. Foto: La Nación.

En un chat grupal entre miembros de DeFi Tuna, un protocolo de Solana que financió a Kelsier Ventures y a personas vinculadas con esta última empresa, responsables del lanzamiento de $LIBRA, ocurrió el siguiente intercambio el 15 de enero de este año. En estas conversaciones también participa Gideon Davis, hermano de Hayden y COO de la empresa. Se abordan tácticas para manipular el precio. Aunque los dos jóvenes son los rostros públicos actualmente, detrás de Kelsier Ventures también está su padre, Tom Davis.

En una entrevista con The Christian Broadcasting Network, donde se presenta como un devoto cristiano después de que Dios le salvara la vida, Davis reveló que "pasó un año en prisión en una cárcel federal de Estados Unidos". Gideon Davis sostuvo: “Empecé a trabajar en una empresa un poco sospechosa, pero ganaba muchísimo dinero a los 17 años. Empezamos a hacer cosas que nunca debimos haber hecho, como falsificar cheques de viaje, asumir identidades y ser alguien que no éramos para poder crear dinero de la nada”. Davis se encuentra en el ojo del huracán a nivel mundial por diversas razones. Afirma estar sentado, como custodio, sobre unos US$100 millones que "son de la Argentina" y, aunque asegura que espera instrucciones, sigue en contacto con fuentes cercanas o en el Gobierno.

¿Cómo se gestionó la promoción de $LIBRA por parte de Milei?

La promoción de $LIBRA por parte de Milei se realizó a través de sus redes sociales, donde compartió información sobre la criptomoneda, incluyendo el contrato para su adquisición. Esta acción generó un aumento significativo en su valor, seguido de una caída abrupta que afectó a miles de inversores. La filtración de los chats sugiere que esta promoción pudo haber sido parte de una estrategia planificada y manipulada por los creadores de la criptomoneda, con la colaboración del entorno cercano de Milei.

Una denuncia penal presentada en Argentina este lunes acusa a Javier Milei de haber sido parte de una supuesta "asociación ilícita" responsable de una estafa que perjudicó a más de 40.000 personas, con pérdidas que superarían los 4.000 millones de dólares. Sin embargo, Milei ha rechazado enfáticamente dichas acusaciones, afirmando que el número de afectados no excede las 5.000 personas.

Captura de la conversación entre Hayden Davis y un empresario. Foto: La Nación.

Milei ha defendido su comportamiento, explicando que su objetivo era solo dar a conocer una iniciativa privada para financiar a emprendedores sin acceso al crédito tradicional. En sus declaraciones más recientes, dijo: "Yo no lo promocioné, lo difundí". Además, comparó la inversión en criptomonedas con el juego de azar, destacando: "Si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo?".

¿Demandas de sobornos dentro del entorno de Milei?

Las pruebas plantean más dudas sobre la secuencia de eventos en los minutos previos y posteriores al tuit de Milei. En una entrevista con TN el lunes, el libertario explicó que había publicado el mensaje 3 minutos después porque vio que el token se había lanzado y quiso respaldarlo por ser un "tecno optimista". Sin embargo, la cronología no es exacta. Su tuit no fue unos minutos después, sino en el mismo momento. El token fue lanzado simultáneamente a su publicación. Un minuto antes, no se podía adquirir el token.

Estos mensajes y videos alimentan las sospechas locales sobre demandas de sobornos dentro del entorno de Milei. Charles Hoskinson, fundador de Cardano, declaró que le pidieron dólares para reunirse con el Presidente. Además, dos empresarios del Tech Forum del año pasado confirmaron que los organizadores (Mauricio Novelli y Manuel Torreones Godoy) también pidieron dinero para una foto con Milei.