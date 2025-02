El Gobierno de Estados Unidos envió a más de 100 migrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo, Cuba, en medio de una creciente controversia. Según informaron medios estadounidenses, muchos de los detenidos no cuentan con antecedentes penales ni condenas previas, lo que generó fuertes críticas de organizaciones pro derechos humanos y familiares de los afectados. La administración de Donald Trump justificó la medida como parte de su política de mano dura contra la migración irregular.

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, calificó a los detenidos como "lo peor de lo peor", asegurando que algunos están vinculados con la banda Tren de Aragua. Sin embargo, el diario The New York Times publicó una lista de los nombres de los migrantes, y tras una investigación, la agencia EFE confirmó que al menos tres de ellos no tenían antecedentes, más allá de su ingreso irregular al país. Sus familiares denuncian que fueron incomunicados y temen por su seguridad.

Migrantes venezolanos trasladados a Guantánamo

El envío de migrantes venezolanos a la base de Guantánamo marca un precedente en las políticas migratorias de Estados Unidos. Aunque la base ha sido históricamente utilizada para la detención de sospechosos de terrorismo, esta es la primera vez que se usa para recluir a migrantes sin condenas. Expertos en derecho internacional han expresado su preocupación, argumentando que esta acción podría violar normas humanitarias.

Además, varios de los detenidos fueron arrestados tras presentarse voluntariamente a citas migratorias obtenidas a través de la aplicación CBP One. Este hecho ha sido calificado como un acto de "traición" por activistas y abogados de inmigración, quienes sostienen que estas personas confiaron en el sistema y, en lugar de recibir atención a sus casos, fueron detenidas y deportadas a una instalación de alta seguridad.

Familias venezolanas denuncian al gobierno de Trump

Familiares de los migrantes denunciaron que sus seres queridos fueron acusados injustamente de pertenecer al Tren de Aragua. En muchos casos, la única prueba en su contra son los tatuajes que, según las autoridades, los vinculan con la organización criminal. No obstante, testimonios de allegados afirman que estos diseños no tienen ninguna relación con actividades delictivas.

Uno de los casos es el de José Daniel Simancas, un constructor de 30 años que emigró a EE.UU. para mejorar su situación económica. Su hermana, Jesika Palma, presentó documentos que demuestran que no tiene antecedentes en Venezuela ni Ecuador. "Su único delito fue emigrar a tierras lejanas; es injusto", declaró a EFE.

Críticas a la política migratoria de EE.UU.

El traslado de migrantes venezolanos a Guantánamo generó críticas dentro y fuera de EE. UU. Políticos opositores y organizaciones de derechos humanos calificaron la medida como "desproporcionada" e "inhumana". Además, expertos en migración advierten que podría sentar un peligroso precedente para futuras detenciones de personas que buscan refugio en el país.

Este caso también podría afectar las relaciones de EE.UU. con países de América Latina, especialmente Venezuela y Cuba. Mientras tanto, las familias de los detenidos continúan exigiendo justicia y transparencia sobre el paradero y la situación de sus seres queridos.