Estados Unidos: revelan lista del DHS con los nombres de los 53 inmigrantes trasladados a Guantánamo

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. ha enviado a 53 hombres desde un centro de detención de migrantes en Texas a un edificio penitenciario dentro de la base militar de la Bahía de Guantánamo, Cuba, según documentos obtenidos por The New York Times.

Aunque el gobierno estadounidense no ha revelado los nombres de los migrantes, los ha identificado como ciudadanos venezolanos con órdenes definitivas de expulsión del país. Sin embargo, al no divulgar sus identidades, se ha dificultado que sus familiares conozcan su paradero y que los abogados puedan impugnar su detención en tribunales.

La lista de los 53 migrantes venezolanos: "Extranjeros ilegales de alto riesgo", según Trump

En la lista publicada por The New York Times, los nombres aparecen tal como fueron registrados, respetando su gramática original. No obstante, el medio no ha podido verificar de forma independiente la descripción hecha por el gobierno de Donald Trump, que catalogó a estos 53 hombres recluidos en el Campo 6 como "extranjeros ilegales de alto riesgo" o integrantes de bandas violentas. Esta es la lista:

Acosta Carreno, Yonniel Daniel

Alviares Armas, Jhonatan Alejandro

Azocar-Moreno, Alexandro

Bastidas Paz, Jhoan

Bellorin-Cardiel, Javier Alejandro

Bermudez Gamez, Jose

Briceno-Rojas, Adrian Jose

Cardozo Oliveros, Carlos

Castillo Rivera, Luis Alberto

Ceballos-Jemenez, Kleiber Eduardo

Chirino Torres, Jonathan

Chirinos Rodriguez, Edixon Leonel

Duarte-Marin, Allinzon

Duran-Arape, Mayfreed

Escalona Hernandez, Jefferson *

Esteira Medina, Misael Jose

Gomez Lugo, Tilso Ramon

Guerrero Mejias, Bryan Sleydher

Guevara-Varguillas, Sergio Gabriel

Guilarte, Oswal Yonaiker

Liendo-Liendo, Endry Jose

Lindado Mazo, Ricardo Jose

Marquez Sanchez, Jesus David

Medina Andrade, Jose Gregario

Mendez Canas, Freddy Javier

Mendez Ramos, Jesus Enrique

Montes Fernandez, Franyer

Mundaray-Salazar, Argelis Jose

Orelanna, Deiby Jose *

Oviedo-Hurtado, Brayan Alberto

Palma-Osorio, Carlos David

Paredes Salazar, Jose Alejandro

Prado Pirona, Jesus

Purroy Roldan, Yoiner Jose

Quintero Quintero, Yohanderson

Rios Salas, Luis Alberto

Rivas-Rivas, Lorwis Jose

Rivero Pinero, Brayan

Rodriguez Diaz, Kevin

Rodriguez Fermin, Rafael

Rojas Pena, Junior

Sanchez Vasquez, Junior

Sandovalascanio, Anthony Yosmar

Santana-Jara, Andres

Simancas Rodriguez, Jose

Sulbaran D’Avila, Erick Johan

Tiberio-Pacheco, Julio

Uvieda Machado, Alexis

Uzcategui Uzcaegui, Diuvar *

Velazquez-Penaloza, Julio Jose

Villasana Villegas, Douglas Jesus

Wullians Oropeza, Daimer

Yanes-Gonzalez, Ali Jose

Previamente, estos migrantes figuraban como retenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en El Paso, Texas. Sin embargo, con el inicio de los traslados a Guantánamo, sus registros en el sistema migratorio cambiaron, apareciendo como ubicados en Florida.

Las operaciones con detenidos en la base son supervisadas por el Mando Sur de EE. UU., con sede en Miami, mientras que la gestión general de Guantánamo está a cargo del cuartel general de la Marina en Jacksonville, Florida.

Demanda y dificultades en la identificación de detenidos

Hasta el miércoles, el ejército había trasladado a Guantánamo a cerca de 100 migrantes, algunos de los cuales permanecen en instalaciones separadas y no fueron incluidos en la lista publicada.

Dos de los nombres registrados aparecieron posteriormente en una demanda, presentada el mismo miércoles por familiares de los detenidos, con el objetivo de solicitar acceso legal a ellos. Los familiares declararon que identificaron a los migrantes en fotografías oficiales publicadas por el gobierno durante la operación de traslado. Por otro lado, tres nombres de la lista, marcados con asteriscos, no aparecían en el sistema de localización de detenidos, ya que este requiere que la ortografía sea exacta para mostrar resultados.