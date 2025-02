El restaurante 'legendario' de América Latina que se impone en el mundo, según Taste Atlas: top 10 internacional

El ranking de los '100 Most Legendary Restaurants in the World', elaborado por Taste Atlas, destacó aquellos establecimientos icónicos de la gastronomía global. América Latina es parte de esta lista, la cual analiza su historia, el impacto cultural y la autenticidad culinaria de cada restaurante, reconociendo a aquellos que resistieron el paso del tiempo y son referentes en su país.

Cabe indicar que, según el ranking de TasteAtlas de 2024, México, país que alberga este restaurante, se destaca por tener la mejor gastronomía de América Latina, ocupando el tercer lugar a nivel mundial. La gastronomía mexicana ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El restaurante 'legendario' de América Latina que se impone en el mundo, según Taste Atlas

El restaurante más legendario de América Latina es el Café de Tacuba, Ciudad de México, según el ranking de Taste Atlas. Fundado en 1912, este emblemático establecimiento es reconocido por su ambiente tradicional y platillos icónicos como las enchiladas. Ocupa la posición número 6 en la lista de los 100 restaurantes más legendarios del mundo.

Según TasteAtlas, el Café de Tacuba en Ciudad de México tiene una calificación de 4.5 sobre 5, basada en 19,000 valoraciones. Otro destacado es Karne Garibaldi Santa Tere, situado en Guadalajara, Jalisco, famoso por su "carne en su jugo" y por ostentar el récord Guinness al servicio más rápido. Este restaurante se encuentra en el puesto número 9 del ranking mundial.

El restaurante Café de Tacuba fue catalogado como el más 'legendario' de América Latina por Taste Atlas. Foto: Taste Atlas.

¿Cuál es la historia del restaurante Café de Tacuba?

El Café de Tacuba es un emblemático restaurante ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fundado en 1912 por Dionisio Mollinedo en una casona del siglo XVII que anteriormente funcionaba como lechería.

A lo largo de su historia, ha sido testigo de eventos significativos, como la recepción de la boda de Diego Rivera y Guadalupe Marín en 1922, y el asesinato del gobernador electo de Veracruz, Manlio Fabio Altamirano, en 1936. El restaurante destaca por su decoración de estilo colonial, con murales, vitrales y mobiliario antiguo, y es reconocido por ofrecer platillos tradicionales de la cocina mexicana.

El Café de Tacuba es el restaurante con más legendario de América Latina. Foto: Tripadvisor.

Los 10 restaurantes más legendarios del mundo 2024