Casa Blanca veta a periodista de AP: Trump busca obligar a la agencia a llamar "Golfo de América" al Golfo de México

La Casa Blanca ha prohibido este martes 11 de febrero la entrada de un reportero de Associated Press (AP) al Despacho Oval debido a la negativa de la agencia de noticias a adoptar la nueva denominación "Golfo de América" en lugar de "Golfo de México", como lo ordenó el presidente Donald Trump. Esta medida ha generado preocupaciones sobre la libertad de prensa y posibles implicaciones constitucionales.

El presidente Trump firmó una orden ejecutiva para renombrar el Golfo de México como "Golfo de América", una decisión que ha sido recibida con escepticismo tanto a nivel nacional como internacional. La AP, siguiendo su guía de estilo, decidió mantener la referencia al "Golfo de México" en sus publicaciones, señalando la orden de Trump pero sin adoptarla en su terminología.

El descargo de Associated Press ante el veto del Despacho Oval

Julie Pace, editora ejecutiva de Associated Press, expresó en un comunicado: "Hoy fuimos informados por la Casa Blanca de que, si AP no alinea sus estándares editoriales con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para renombrar el Golfo de México como el Golfo de América, se le prohibiría el acceso a un evento en el Despacho Oval".

Julie Pace, directora ejecutiva de The Associated Press y vicepresidenta senior, calificó la medida de "inaceptable". Foto: AP.

"Esta tarde, un reportero de AP fue vetado y no pudo asistir a la firma de una orden ejecutiva", informó la jefa editora. Además, Pace calificó de "alarmante" la reciente decisión tomada por la Casa Blanca contra AP "por su periodismo independiente". "Restringir nuestro acceso al Despacho Oval en función del contenido de nuestra cobertura no solo dificulta gravemente el acceso del público a noticias independientes, sino que además viola claramente la Primera Enmienda", expresó Julie Pace.

"Como organización de noticias global, The Associated Press informa a miles de millones de personas en todo el mundo todos los días con periodismo factual y no partidista. Hoy la Casa Blanca nos informó que si AP no alineaba sus estándares editoriales con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que rebautiza el Golfo de México como Golfo de América, AP no podría acceder a un evento en la Oficina Oval. Esta tarde, a un periodista de AP se le impidió asistir a la firma de una orden ejecutiva", precisaron desde AP.

AP y su posición frente a la política del Golfo de México

La guía de estilo de Associated Press optó por mantener la denominación original del Golfo de México, aunque hará referencia a la nueva designación propuesta por Trump. Esta decisión se basa en el hecho de que se trata de un cuerpo de agua que limita con México y Cuba.

Trump ha protagonizado discusiones con algunos periodistas como Megyn Kelly, de Fox News, y Jim Acosta, de CNN. Foto: CNN.

Tras el anuncio del mandatario, la agencia expresó: "La orden de Trump solo tiene autoridad dentro de Estados Unidos. Ni México, ni otros países, ni organismos internacionales están obligados a reconocer el cambio de nombre". "Como agencia de noticias global que distribuye información en todo el mundo, AP debe garantizar que los nombres de lugares y la geografía sean fácilmente reconocibles para todas las audiencias", agregó.

Claudia Sheinbaum respondió a propuesta de 'Golfo de América'

Un día después de que Donald Trump sugiriera modificar el nombre del Golfo de México a "Golfo de América", la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió. Mostrando un antiguo mapa del año 1607, en el cual parte del territorio actual de México y EE. UU. aparecía como una sola extensión sin divisiones fronterizas, la mandataria planteó la posibilidad de redefinir la denominación de esa región geográfica.

Claudia Sheinbaum recordó que el nombre 'Golfo de México' está reconocido internacionalmente. Foto: BBC.

"¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito ¿no?, ¿verdad que sí? Desde 1607, la Constitución de Apatzingán era de América Mexicana. Entonces, vamos a llamarle América Mexicana", planteó Sheinbaum, que recalcó que el nombre Golfo de México está reconocido internacionalmente. "Yo creo que ayer, al presidente Trump le mal informaron que en México todavía gobernaban Felipe Calderón y García Luna, pero no. En México gobierna el pueblo", finalizó Sheinbaum.