En Guatemala, un trágico accidente en la zona 6 de la capital ha dejado al menos 51 muertos tras la caída de un bus al río Belice. Los bomberos y equipos de rescate se encuentran en la escena, atendiendo a las víctimas y buscando sobrevivientes. El siniestro ocurrió este lunes 10 de enero en horas de la mañana, cuando el vehículo, que transportaba a un grupo de pasajeros, perdió el control y se precipitó al agua.

Las autoridades han confirmado que hay varias personas heridas, y se teme que el número de fallecidos pueda aumentar a medida que continúan las labores de rescate. La situación ha generado una gran conmoción en la comunidad, que expresó su dolor y solidaridad con las familias afectadas. Los bomberos han trabajado incansablemente para recuperar a las víctimas y brindar atención médica a los heridos. Un fallo en el sistema de frenos habría causado el accidente.

¿Qué causó el accidente del bus en el Puente Belice?

Las investigaciones iniciales sugieren que un fallo en el sistema de frenos del bus pudo haber sido la causa principal del accidente. Testigos afirman que el conductor perdió el control del vehículo antes de que este cayera al barranco. Sin embargo, autoridades continúan recopilando evidencia y testimonios para determinar las circunstancias exactas que llevaron a esta tragedia. Según Amílcar Montejo, portavoz vial de la PMT, el autobús se desplazaba a aproximadamente 60 kilómetros por hora cuando ocurrió el accidente.

Miembros de los equipos de emergencia realizan labores en el área donde se produjo el accidente de un autobús. Foto: El Espectador.

Mynor Ruano, vocero de los Bomberos Municipales, dijo a periodistas: "Se tiene contabilizado ya el resultado de 31 personas fallecidas que fueron rescatadas de este bus y se continúa tratando de rescatar a otras más que se encuentran atrapadas". Además del posible fallo mecánico, se evalúa si el bus cumplía con las normativas de seguridad vigentes y si el conductor contaba con las licencias y certificaciones necesarias.

Luto Nacional por el accidente

A través de su cuenta de X, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó: "La tragedia en el Puente Belice es un dolor nacional que lamento profundamente. Me solidarizo con las familias de las víctimas que hoy amanecen con una noticia desgarradora. Su dolor es mi dolor. Como Presidente, he instruido movilizar al personal del Ejército Nacional y a la CONRED a asistir en el lugar y activar criterios especiales de atención médica a los heridos. Además, he decidido decretar luto nacional, el cual prontamente será formalizado vía acuerdo gubernativo".

Además, las autoridades de tránsito implementaron desvíos y rutas alternas para mitigar el congestionamiento vehicular en la zona, ya que el accidente afectó significativamente la movilidad en áreas como la colonia Atlántida, el barrio San Antonio y la ruta al Atlántico.

Un puente sobre un río contaminado

Debajo del puente Belice fluye un río contaminado con aguas residuales, lo que ha dificultado las labores de rescate. La mayoría de las víctimas mortales han sido recuperadas de este lugar, según informes e imágenes proporcionadas por los bomberos. De acuerdo con la prensa local, el autobús realizaba el recorrido desde San Agustín Acasaguastlán, en El Progreso, hacia la ciudad de Guatemala. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las causas del incidente.