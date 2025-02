¿La beca PASE-U necesita activarse con tarjeta clave social? Conoce los requisitos sobre el tercer pago

El Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) ha informado que la tarjeta clave social, utilizada por muchos estudiantes para recibir la beca del PASE-U, no requiere activación para el tercer pago del 2024. Este beneficio se mantiene habilitado sin importar si la cuenta no tiene saldo disponible durante el periodo de vacaciones.

Hasta el momento, el IFARHU no ha anunciado la fecha exacta del desembolso correspondiente al último pago del año académico 2024. Sin embargo, se espera que en los próximos días se publique un comunicado oficial con el cronograma de pagos.

¿Se debe activar la tarjeta clave social para recibir el tercer pago del PASE-U 2024?

Según la información proporcionada por el IFARHU en su sección de preguntas frecuentes, los estudiantes que reciben la beca del PASE-U a través de la tarjeta clave social no necesitan realizar ninguna activación previa para recibir el desembolso. Esto se debe a que la tarjeta se mantiene activa aunque no haya saldo en la cuenta y no se bloquea durante el receso escolar.

Este dato es clave para los beneficiarios, ya que evita confusiones y permite una planificación adecuada de los gastos educativos. Se recomienda a los estudiantes y acudientes estar atentos a las comunicaciones oficiales del IFARHU para conocer la fecha exacta del pago.

Fecha del tercer pago de la beca del PASE-U 2024

A pesar de que aún no se ha confirmado el día del desembolso, en años anteriores el tercer pago de la beca del PASE-U suele realizarse en los últimos meses del año académico. El IFARHU ha señalado que la información será publicada en sus canales oficiales, por lo que se aconseja a los beneficiarios estar pendientes de cualquier actualización.

Para verificar el pago, los estudiantes pueden acceder a la plataforma del IFARHU o consultar directamente en la entidad bancaria correspondiente. Además, la tarjeta clave social permitirá retirar los fondos en cajeros automáticos o realizar pagos en comercios afiliados.

Causas de suspensión de la beca del PASE-U según el MEDUCA

El Ministerio de Educación (MEDUCA) ha establecido diversas razones por las cuales un estudiante puede perder el beneficio de la beca del PASE-U. Entre las principales causas de suspensión se encuentran: