El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este viernes 7 de febrero del 2025 su intención de restablecer relaciones diplomáticas con Corea del Norte: "Me llevo muy bien con Kim Jong-un". Trump elogió al líder norcoreano, calificándolo de "tipo inteligente", y recordó la buena relación que mantuvo con Jong-un durante su primer mandato.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca y en compañía del primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, Trump señaló: “Tendremos relaciones con Corea del Norte y con Kim Jong-un. Me llevé muy bien con él. Creo que detuve una guerra”. “Creo que es una gran ventaja para todos que me lleve bien con él. Me gusta, quiero decir, me llevo bien con él, él se lleva bien conmigo. Y eso es algo bueno, no malo”, añadió.

¿Qué motivaciones tiene Trump para reanudar el diálogo con Corea del Norte?

Durante su primer mandato, Trump buscó la desnuclearización de la península coreana a través de cumbres históricas con Kim Jong-un. Aunque estos encuentros no lograron resultados concretos, establecieron un precedente de diálogo directo entre ambos líderes. Al retomar el contacto, Trump podría estar intentando consolidar su legado en política exterior y abordar una de las amenazas más persistentes para la seguridad global.

En la segunda cumbre de Trump con Kim Jong-un en Vietnam fracasaron las negociaciones sobre el programa nuclear en Corea del Norte. Foto: Socialistas y demócratas.

Además, la reanudación de las conversaciones podría servir para reducir las tensiones actuales y establecer un marco para futuras negociaciones. Trump ha enfatizado su capacidad para establecer relaciones personales con líderes mundiales, y su afirmación de llevarse bien con Kim Jong-un podría ser un intento de aprovechar esa dinámica para avanzar en objetivos diplomáticos.

El papel de Japón en la eventual relación entre EE. UU. y Corea

Trump también afirmó que “a Japón le gusta la idea porque su relación no es muy buena” con Kim Jong-un, destacando que Estados Unidos podría desempeñar un papel de mediador entre ambas naciones. Además, opinó que “eso es un tremendo activo para el mundo, no solo para Estados Unidos”.

Por su parte, Ishiba sostuvo que la relación entre Washington y Pionyang debe ser definida por Estados Unidos y no es algo que Japón deba solicitar a Trump. Asimismo, destacó que los encuentros entre el mandatario estadounidense y Kim Jong-un en Vietnam y Singapur fueron “muy positivos”. Además, expresó que “sería fantástica” la posibilidad de que el republicano lograra “avanzar hacia la resolución de los problemas con Corea del Norte”, haciendo especial mención a la desnuclearización.

Trump se reúne el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba en Washington DC. Foto: EFE.

A pesar de que las negociaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte no lograron avances significativos y terminaron estancadas, durante su primer mandato, Trump impulsó una estrategia de acercamiento con el líder norcoreano. El presidente estadounidense afirmó que ambos intercambiaban “cartas de amor” y sostuvieron tres encuentros históricos entre 2018 y 2019.

¿Cómo ha respondido Corea del Norte a las declaraciones de Trump?

Tras las declaraciones de Trump, Corea del Norte ha mantenido una postura firme en cuanto a su desarrollo nuclear. Kim Jong-un visitó recientemente instalaciones nucleares y destacó la necesidad de aumentar la producción de materiales aptos para armas, indicando una intención de fortalecer su capacidad defensiva.

Además, los aliados de Estados Unidos en la zona, como Corea del Sur y Japón, estarán atentos a cómo se desarrollan estas conversaciones y qué impacto podrían tener en su propia seguridad nacional.