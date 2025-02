China construye el submarino no tripulado más grande del mundo: supera a tecnología naval de Estados Unidos

La modernización naval de China continúa a un ritmo veloz. Imágenes captadas por satélites han revelado un submarino hasta ahora desconocido, localizado en el astillero de Guangzhou. Este modelo presenta un diseño innovador sin torre de mando, lo que sugiere que podría tratarse de un submarino sin tripulación, conocido como XLUUV (vehículo submarino no tripulado de gran tamaño). Según analistas como MT Anderson y el medio especializado Naval News, la nave mide aproximadamente 45 metros de eslora y 5 metros de ancho, lo que la convierte en el XLUUV más grande construido hasta la fecha, superando por seis a ocho veces al Orca de la Armada de Estados Unidos.

Aunque China no ha dado información oficial, este desarrollo refuerza su posición en la carrera tecnológica militar. Analistas del Center for a New American Security (CNAS) advierten que esta tecnología podría jugar un papel crucial en futuros enfrentamientos, en escpecial en el estrecho de Taiwán.

El submarino presenta una estructura aerodinámica sin la tradicional vela, un avance único en el diseño naval que podría mejorar su eficiencia bajo el agua. Foto: Naval News

Imágenes satelitales revelan que China tiene el mayor submarino sin torre de mando

Las imágenes muestran un diseño aerodinámico sin la torre de mando habitual en los submarinos, lo que mejora la resistencia al agua. Los timones en forma de X también destacan como una innovación que China incorpora siguiendo una tendencia global en la construcción naval.

Este no es el primer experimento de China con submarinos sin torre. Un modelo similar fue construido en 2019, aunque carecía de tubos lanzatorpedos y sonar. A diferencia de aquel prototipo, el nuevo diseño parece preparado para operaciones de combate. Los expertos sugieren que podría estar destinado a misiones en aguas poco profundas, ataques a otras naves o incluso despliegues de fuerzas especiales.

La carrera tecnológica submarina entre China y Estados Unidos

Estados Unidos ha liderado durante décadas la investigación en tecnología militar submarina, pero China está acelerando su desarrollo. Mientras que la Marina estadounidense cuenta con el Orca XLUUV, Pekín ha duplicado su capacidad de producción en los últimos años.

Los drones submarinos y otras naves autónomas jugarán un papel clave en futuros escenarios bélicos, según los estudios realizados por CNAS. La estrategia de China es aumentar su capacidad operativa a través de tecnologías avanzadas, lo que está generando inquietud en Occidente, especialmente en lo que respecta a la seguridad internacional y el control geopolítico en el Pacífico.