ONU alerta que Estados Unidos congeló financiamiento a misión que combate pandillas en Haití

Como parte de las medidas adoptadas por Donald Trump de suspender el financiamiento a distintos países a través del cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el portavoz del secretario general de la ONU alertó que EE. UU. ha conlegado los fondos destinados a la misión de seguridad multinacional que combate las pandillas en Haití.

"Recibimos una notificación oficial de Estados Unidos solicitando la paralización inmediata de su contribución de 13,3 millones de dólares a la fuerza multinacional de apoyo a la seguridad", señaló Stephane Dujarric. La orden comprende el "cese inmediato" de la contribución a la fuerza de apoyo policial liderada por Kenia.

¿Cuánto era el financiamiento de Estados Unidos a Haití?

Dujarric sostuvo que existía un compromiso de 15 millones de dólares para financiar esta misión multinacional de seguridad para Haití, de los que hasta el momento se habían gastado 1.7 millones. El resto del monto (13.3 millones), tras la orden de Donald Trump, pese a ser parte de un acuerdo, ahora quedará "congelado".

En 2024 se reportaron más de 5.600 asesinatos en Haití. Según la ONU, la violencia a manos de pandillas dejó de un millón de personas sin hogar. Foto: CNN.

La información se dio a conocer horas después de que el mandatario estadounidense firmara un decreto para que Estados Unidos abandone el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y cesar así también el financiamiento a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

Cabe precisar que, según un informe de CNN, Haití es el segundo país en América Latina en recibir mayor financiamiento de USAID con 316 millones de dólares. Este monto solo es superado por el que otorgaba la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a Colombia con 389 millones.

Así impacta el congelamiento de fondos

La reciente decisión de EE. UU. de congelar los fondos destinados a la misión en Haití ha generado preocupación entre la comunidad internacional, ya que podría afectar gravemente los esfuerzos para restaurar la estabilidad en el país. La ONU ha advertido que la falta de financiamiento limitaría significativamente la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad, dificultando el despliegue de estrategias efectivas para contener la violencia y proteger a la población civil.

En marzo de 2024 se conoció que EE. UU. entregaría 300 millones de dólares a la misión multinacional de seguridad en Haití. Foto: France 24.

Además, la inseguridad ha impactado gravemente la economía haitiana, paralizando el comercio y dificultando la distribución de alimentos y medicinas. Organizaciones internacionales han advertido sobre un posible empeoramiento de la crisis humanitaria si no se toman medidas urgentes para frenar la escalada de violencia. “Sin recursos suficientes, será imposible garantizar la seguridad y la asistencia humanitaria a quienes más lo necesitan”, señaló un portavoz de la ONU.

La debacle de la misión de seguridad internacional en Haití

Michael Deibert, autor de "Notes From the Last Testament: The Struggle for Haiti" y "Haiti Will Not Perish: A Recent History", advirtió que la misión de seguridad internacional en Haití ya enfrentaba serias dificultades debido a la escasez de personal. Además, señaló que "con este retiro de ayuda, su trabajo allí será aún más difícil".

En medio de un asedio continuo por parte de cientos de pandilleros en un exclusivo barrio de Puerto Príncipe, que ya se ha prolongado por más de una semana y ha causado al menos 40 víctimas fatales, se ha suspendido el financiamiento destinado a la misión en Haití. Actualmente, las pandillas controlan el 85% de la capital, y el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó recientemente que, sin un refuerzo de apoyo a la fuerza multinacional, podrían tomar el control total de la ciudad.

Puerto Príncipe, capital de Haití, ha sido tomada por las pandillas, que demarcan el territorio con sangre. Foto: BBC.

Según la ONU, la violencia de las pandillas en Haití ha provocado el desplazamiento de más de un millón de personas en los últimos años. Solo el año pasado, se registraron más de 5.600 homicidios y más de 2.200 personas resultaron heridas en distintos ataques. Ante esta crisis, Diego Da Rin, analista del Grupo de Crisis Internacional, advirtió que "la situación en Haití es de una gravedad inédita".