El consumo de alcohol en América Latina ha sido objeto de diversos estudios que analizan los patrones y tendencias en la región. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Argentina se destaca por tener uno de los consumos per cápita más altos de alcohol puro en América Latina. En 2019, el país registró un consumo de 8 litros por persona al año, liderando el ranking regional.

Este nivel de consumo ha generado preocupación debido a las implicancias en la salud pública y los costos sociales asociados. El consumo excesivo de alcohol está vinculado a más de 200 enfermedades y trastornos, incluyendo diversos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Además, contribuye a accidentes de tránsito y violencia, afectando tanto a individuos como a comunidades enteras.

¿Qué factores contribuyen al alto consumo de alcohol en Argentina?

Diversos factores convergen para explicar el elevado consumo de alcohol en Argentina, creando un panorama complejo en el que influyen elementos culturales, económicos y sociales. La disponibilidad masiva de bebidas alcohólicas, sumada a su bajo costo relativo, hace que estas sean accesibles para amplios sectores de la población. Este fácil acceso contribuye a que el alcohol se integre de manera cotidiana en diversos contextos sociales, desde reuniones familiares hasta celebraciones públicas, consolidando un patrón de consumo que se transmite entre generaciones.

La OMS advierte que ningún nivel de consumo de alcohol es seguro, ya que está vinculado a más de 200 enfermedades, incluyendo varios tipos de cáncer. Foto: El Marplatense.

Desde el punto de vista cultural, el consumo de alcohol se encuentra profundamente enraizado en la vida social argentina. Bebidas como el vino, la cerveza o el fernet han adquirido un carácter simbólico, convirtiéndose en elementos representativos de la identidad y las tradiciones locales. Esta arraigada presencia cultural normaliza el consumo de alcohol desde edades tempranas, donde incluso en contextos familiares su ingesta es vista como una costumbre aceptable y, en ocasiones, parte de la educación social.

¿Qué medidas ha implementado Argentina para reducir el consumo de alcohol?

Ante la creciente preocupación por los altos niveles de consumo de alcohol, la Argentina de Javier Milei ha adoptado una serie de estrategias integrales orientadas a mitigar este problema y promover un cambio en la percepción social del consumo. Entre estas medidas destacan las campañas de concientización pública, que buscan informar a la ciudadanía sobre los riesgos asociados al consumo excesivo de alcohol, tanto para la salud física como mental.

Por otro lado, se han implementado programas de detección y tratamiento temprano dirigidos a personas en riesgo de desarrollar dependencia al alcohol. Estos incluyen servicios de asesoramiento psicológico, redes de apoyo comunitario y programas de rehabilitación, diseñados para ofrecer un enfoque integral que aborde tanto las causas subyacentes como los efectos del consumo excesivo.

¿Cómo se compara el consumo de alcohol en Argentina con otros países de América Latina?

En 2019, Argentina se posicionó como el país con el mayor consumo de alcohol per cápita en América Latina, alcanzando un promedio de 8 litros por persona al año. Este dato resalta una problemática que, si bien varía en magnitud entre los países de la región, refleja patrones de consumo que merecen atención. Brasil ocupó el segundo lugar con 7,7 litros, seguido por Perú con 7,5 litros per cápita, evidenciando que el consumo de alcohol no es un fenómeno aislado, sino una característica presente en diversos contextos culturales y socioeconómicos de la región.

Este es el consumo de alcohol per cápita en América Latina, según la OMS. Foto: OMS.

Asimismo, la comparación entre países invita a reflexionar sobre las diferencias en las políticas públicas implementadas para mitigar estos problemas. Mientras algunos han avanzado en la implementación de regulaciones más estrictas sobre la venta y publicidad de bebidas alcohólicas, otros enfrentan dificultades para aplicar medidas efectivas debido a la falta de recursos, voluntad política o resistencia cultural.