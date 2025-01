Trump busca desmantelar las políticas de diversidad de género en Estados Unidos, advierten especialistas

Donald Trump juramentó este lunes 20 como presidente de los Estados Unidos, en lo que sería su segundo mandato. En medio de polémicas, el republicano anunció en su discurso ceremonial que pondrá fin a los programas relacionados con la diversidad y las políticas asociadas a la identidad de género. “A partir de hoy, la política oficial del gobierno de Estados Unidos será que solo hay dos géneros, masculino y femenino”, enfatizó Trump.

Esta nueva medida podría poner en peligro los esfuerzos de la administración de Biden por ampliar las designaciones de igualdad de género y las políticas de inclusión en el país, así como también las problemáticas legales, tales como el hecho que desde el 2022 los ciudadanos estadounidenses pueden seleccionar la “X” como su marcador de género en los pasaportes.

Según el Instituto Williams, un think tank de la Universidad de California, alrededor de 1,3 millones de adultos (0,5% de la población) y 300.000 jóvenes de 13 a 17 años (1,4%) se identifican como transgénero en Estados Unidos.

Trump busca desmantelar las políticas públicas de diversidad de género

Para Rossina Guerrero, directora de Promsex Perú, Trump está cumpliendo lo que a lo largo de su campaña ha prometido con su discurso discriminador. "Estados Unidos es una sociedad con un arraigo muy fuerte en la discriminación tanto racial como de las personas LGBTQ+", por lo que estas acciones son reflejo de ellas, señala.

"Trump no puede negar la existencia de las personas no binarias, intersex o transgénero con un enunciado o una ley. Lamentablemente, lo que sí puede es negar derechos", añade.

Asimismo, la especialista señala que el mayor impacto lo llevarían las personas trans, las niñeces y el sistema de salud por la modificación de estas políticas de inclusión que ya se han llevado a cado en las escuelas, centros de salud para tratamientos hormonales y demás.

Guerrero asegura que Trump busca cumplir con sus promesas de campaña; sin embargo, esto representaría mucho más que un simple enunciado para poder ser realidad. "Lo que se viene es un desmantelamiento de toda la política pública de Estados Unidos".

La experta subraya la relevancia del sistema de poder dividido en Estados Unidos, el cual incluye los controles establecidos por las legislaciones de cada estado y las decisiones que estas adopten. Sin embargo, advierte que este equilibrio también está en peligro, dado que Trump cuenta con un dominio absoluto del poder federal. Según explica, "lo más alarmante es que Trump asume la presidencia con una concentración de poder significativamente mayor que la de su mandato anterior".

Una mirada internacional a la política de dos géneros que busca implementar Trump

Para Julia Ehrt, directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), Trump ha descubierto que la política reaccionaria “le funciona”, entonces “simplemente está cumpliendo lo que prometió hacer durante su campaña electoral”. Asimismo, afirma que Trump ha decidido “convertir en chivo expiatorio a las personas trans” con políticas que pretenden hacer más difícil sus vidas.

Según Rossina, los derechos fundamentales más vulnerados serían, en primer lugar, los relacionados con la salud. Esto se debe al ambiente hostil que puede generarse al no respetar el nombre con el que una persona se identifica, lo cual podría incluso llevar a interrumpir tratamientos esenciales. En el caso de personas trans, esta situación es particularmente grave en lo referente a terapias hormonales, ya que detenerlas representa un riesgo significativo para su bienestar.

Por otro lado, otra política pública que se vería afectada sería la educación, por los discursos de odio implementados por el presidente y las autoridades, que impactan de manera distinta en la sociedad al ser la máxima autoridad del país. Esto afectaría gravemente a América Latina y Estados Unidos por la escalada de perjudicados. "No solo es un discurso de odio por orientación sexual y género, sino contra las mujeres y la planificación familiar", añade.

¿Cuál es el impacto legal en las políticas de género que busca implementar Donald Trump?

Fhran Medina, presidente del colectivo Más Igualdad Perú y experto en Derechos Humanos y Democratización, señala que el discurso de Donald Trump se fundamenta en la desinformación. Según Medina, "Trump busca fortalecer las posturas conservadoras", lo cual representa una amenaza para los derechos humanos y fomenta un clima de miedo a través de estos mensajes.

Por otro lado, asegura que estas políticas podrían influir en los compromisos que Estados Unidos tiene con respecto a tratados de derechos humanos que promueven la igualdad y la no discriminación por identidad de género. "Las iniciativas pro derechos humanos que se han implementado en la gestión anterior van a tener un claro retroceso".

"Hablar de igualdad es algo que no va a suceder en el Gobierno de Trump", señala Medina.

Este discurso no solo afecta a personas con diversa orientación sexual o identidad de género, sino en poblaciones vulnerables, como afrodescendientes, personas racializadas, familias diversas, migrantes, etc. Por ello, Trump utiliza estos discursos para fortalecer narrativas que no promueven la igualdad, que en realidad enlazan a todas estas personas.

"No debería existir ningún argumento que pretenda tratar de manera negativa a otra persona o reconocerle menos derechos", concluye.