Donald Trump: 18 Estados se rebelan contra medida que restringe la ciudadanía por nacimiento

Un grupo de Estados y ciudades clave de Estados Unidos han unido fuerzas para desafiar el decreto ejecutivo de Donald Trump que restringe el derecho a la ciudadanía por nacimiento. La polémica orden, que cuestiona la interpretación histórica de la Enmienda 14 de la Constitución, ha impulsado un intenso debate sobre los derechos de los inmigrantes y el alcance del poder presidencial. Con la presentación de demandas en tribunales federales, los fiscales generales buscan frenar lo que califican como una acción "extraordinaria y extrema" y se posicionan en defensa de un principio constitucional fundamental.

El decreto firmado por Donald Trump, con una extensión aproximada de 700 palabras, establece que los niños nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros ya no serán reconocidos como ciudadanos estadounidenses. Según el texto, los hijos de no-ciudadanos no están "sujetos a la jurisdicción" del país, lo que implica que no cuentan con la protección de la Constitución.

18 Estados en contra del decreto

La demanda presentada por 18 Estados que desaprueban la medida defiende que: "a pesar de los amplios poderes de un Presidente para establecer la política de inmigración, la Orden de Privación de la Ciudadanía queda muy fuera de los límites legales de la autoridad del Presidente”.

“Los presidentes son poderosos, pero él no es un rey. No puede reescribir la Constitución de un plumazo”, sostuvo el fiscal general de Nueva Jersey, según reportó El País. Asimismo, se indica que el general de Connecticut, William Tong, recalcó que no hay debate legal legítimo ante la medida de Trump. "Pero el hecho de que Trump esté totalmente equivocado no le impedirá infligir un grave daño ahora mismo a familias estadounidenses como la mía", dijo.

¿A quiénes excluye el decreto de Trump?

La nueva orden ejecutiva de Donald Trump establece restricciones sin precedentes para quienes nacen en el país. Excluye de la ciudadanía automática a dos grupos específicos: primero, los nacidos de madres indocumentadas cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes legales; y segundo, los nacidos de madres con presencia legal temporal en el país cuyos padres tampoco sean ciudadanos o residentes permanentes legales.

Además de restringir la obtención de nacionalidad para estos grupos, el decreto también prohíbe a organismos federales reconocer su ciudadanía. Es decir, las personas estarían impedidas de acceder a documentos como pasaportes, números de Seguro Social y beneficios sociales.

¿Cuándo entraría en vigencia la orden?

La orden entrará en vigencia el 19 de febrero de 2025, tras un periodo de 30 días desde su firma. La demanda presentada por los 18 estados pretende bloquear inmediatamente el decreto, con la solicitud a un tribunal federal para que impida su implementación.

"Le estamos pidiendo a un tribunal que bloquee de forma inmediata esta orden para que no entre en vigencia, y que garantice los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos e impactados por esta orden mientras dura el litigio", afirmó Rob Bonta, fiscal general de California, según reporta Swissinfo. El denunciante asegura que buscan garantizar que los derechos de los nacidos en Estados Unidos afectados por la orden sigan vigentes durante el proceso legal.

Trump reconoce que su orden enfrentaría desafíos

Durante la firma del decreto sobre ciudadanía por nacimiento, Trump anticipó los desafíos legales a los que podría enfrentarse. "Ya veremos (…). Creo que tenemos muy buenos fundamentos", declaró ante medios. Pese a ello, según reportes, mostró confianza en su orden ejecutiva.

Además, Trump realizó una afirmación inexacta al señalar que Estados Unidos es el único país que reconoce el derecho de suelo. En realidad, decenas de países, incluyendo Canadá y México, también conceden ciudadanía automática a los niños nacidos en su territorio.