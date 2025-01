El hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, reafirmó su inocencia en un reciente trámite judicial, donde se le preguntó sobre los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que enfrenta. Su declaración marca un hito en el proceso que se avecina.

Durante la audiencia, el juez Hugo Carbonó insistió en la importancia de que Nicolás Petro estuviera presente para comprender las implicaciones de aceptar los cargos. A pesar de la posibilidad de un acuerdo con la Fiscalía, el exdiputado del Atlántico optó por no aceptar los delitos imputados.

¿Cómo es la situación judicial de Nicolás Petro?

El caso de Nicolás Petro captó la atención pública, no solo por su relación familiar con el presidente, sino también por la gravedad de los cargos que enfrenta. En la audiencia, el juez le recordó que su decisión de no aceptar los cargos implica un enfrentamiento directo con la Fiscalía en el juicio que se avecina. "No acepto, soy inocente", reiteró Petro, dejando claro su postura ante el tribunal.

El juez Carbonó explicó que la presencia de Nicolás en la audiencia era crucial para que pudiera recibir asesoría legal adecuada y entender las posibles consecuencias de su decisión. La importancia de esta diligencia radica en que, al no aceptar los cargos, el hijo del presidente se prepara para un juicio donde deberá demostrar su inocencia.

Las implicaciones de aceptar o negar los cargos

El juez también abordó las posibles rebajas de pena que podría recibir Nicolás Petro en caso de aceptar los cargos. Según la normativa, la aceptación de responsabilidad podría conllevar una reducción significativa de la pena, pero el exdiputado decidió no optar por esta alternativa. "El principio de presunción de inocencia no se descarta hasta tanto no haya una sentencia debidamente ejecutoriada", enfatizó el juez, subrayando que la decisión de Petro podría tener repercusiones en el desarrollo del juicio.

Con su negativa a aceptar los cargos, se posiciona en una nueva etapa del proceso judicial, donde deberá presentar su defensa ante la Fiscalía. Este desarrollo no solo es crucial para su futuro personal, sino que también tiene implicaciones para la administración de su padre, el presidente Gustavo Petro, en un contexto donde la transparencia y la legalidad son temas de gran relevancia.