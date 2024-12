La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) expulsó a Magnus Calsen, cinco veces ganador y actual campeón mundial de Ajedrez, por infringir el código de vestimenta al usar jeans durante las partidas y lo multó con 200 dólares. El maestro noruego afirmó que no defenderá su título y atacó a los organizadores.

“Les dije que me cambiaría los pantalones mañana, pero me dijeron que tendría que ser ahora (antes de la novena partida) y se convirtió en una cuestión de principios para mí. Soy demasiado mayor para preocuparme demasiado. Si esto es lo que quieren hacer, me iré a algún lugar donde el clima sea un poco más agradable”, afirmó.

Además, Calsen señaló que está “cansado de ellos (FIDE)” y que no quiere más. “No quiero tener nada que ver con ellos. Lo siento por quienes me siguen desde casa. Quizá mis principios sean estúpidos, pero no creo que esto sea divertido en absoluto”. “Si esto es lo que quieren, genial. Estoy fuera. Jódanse”, concluyó en su canal (Take take take).

La controversia del código de vestimenta

El código de vestimenta del Mundial de Ajedrez Rápido prohíbe explícitamente el uso de pantalones vaqueros. Carlsen, tras ser sancionado con una multa de 200 dólares, se negó a cambiarse antes de la novena partida, lo que llevó a su descalificación.

La decisión de la Federación ha sido respaldada por Emil Sutovsky, CEO del organismo, quien aclaró que Carlsen no fue expulsado, sino que no fue emparejado para la novena ronda. Sin embargo, el campeón ha dejado claro que no tiene intención de continuar en el torneo.

“Las reglas del código de vestimenta, redactadas por la Comisión de Atletas —compuesta por jugadores profesionales y expertos— han estado vigentes durante años y son muy conocidas por todos los participantes, que además reciben una comunicación sobre ellas antes de cada torneo. La FIDE también ha garantizado que los alojamientos de los jugadores estén muy cerca de la sede del Mundial, precisamente para que puedan cumplir las reglas fácilmente”, señaló la organización en un comunicado oficial.

La comunidad ajedrecística ha reaccionado de diversas maneras ante la descalificación de Carlsen. Ian Nepomniachtchi, dos veces subcampeón del mundo, también fue multado, pero tomó la situación con humor, sugiriendo que la multa debería destinarse a la Fundación de Investigación de la Moda en Ajedrez. Este tipo de comentarios reflejan la incredulidad de muchos ante la severidad de las sanciones impuestas.