Caso Brian Thompson: Asesinan en plena calle de Manhattan a director de famosa aseguradora UnitedHealthcare

En un ataque calificado por la policía como un "asesinato descarado", Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, fue asesinado a tiros la mañana del miércoles en el centro de la ciudad de Nueva York. El crimen, ocurrido frente al New York Hilton Midtown (Midtown Manhattan), desencadenó una frenética búsqueda del agresor, quien huyó en una bicicleta eléctrica tras disparar al ejecutivo.

El ataque y la persecución

El tiroteo ocurrió alrededor de las 6:45 a.m. cuando Thompson, de 50 años, se dirigía al hotel para asistir a una reunión de inversores. Imágenes de vigilancia obtenidas por The New York Times muestran cómo el agresor, vestido con un abrigo oscuro y una máscara, esperó a Thompson, ignoró a otros transeúntes y abrió fuego por la espalda.

Los disparos alcanzaron al ejecutivo en la pantorrilla y la espalda. A pesar de que la pistola se atascó durante el ataque, el tirador resolvió el problema y continuó disparando antes de huir hacia West 55th Street, donde tomó una bicicleta eléctrica Citi Bike y se dirigió a Central Park.

¿Quién era Brian Thompson?

Brian Thompson era un ejecutivo destacado en el sector de la salud. Se unió a UnitedHealthcare hace más de 20 años y fue nombrado director ejecutivo de la compañía en abril de 2021. UnitedHealthcare es una unidad de UnitedHealth Group, una de las empresas de mayor valor en el mercado estadounidense, con ingresos anuales que superaron los 281,000 millones de dólares en 2023.

Bajo la dirección de Thompson, la compañía experimentó un crecimiento significativo, aumentando sus ganancias de 12,000 millones de dólares en 2021 a más de 16,000 millones en 2022. Sin embargo, también enfrentó controversias: UnitedHealthcare ha sido acusada de negar tratamientos médicos sistemáticamente, y el Departamento de Justicia investiga a su empresa matriz por posibles prácticas anticompetitivas.

Thompson, graduado en contabilidad por la Universidad de Iowa, residía en Minneapolis junto a su esposa, Paulette R. Thompson, fisioterapeuta, y sus dos hijos. Antes de UnitedHealthcare, trabajó en PricewaterhouseCoopers (PwC) durante casi siete años.

Posibles móviles del asesinato

La policía ha confirmado que Thompson había recibido amenazas en las semanas previas a su muerte, y se investiga si estas están relacionadas con su papel como líder en una de las aseguradoras más grandes del país. En un sector bajo constante escrutinio público y gubernamental, los ejecutivos como Thompson suelen enfrentarse a críticas y, en ocasiones, amenazas directas por parte de personas afectadas por las políticas de las compañías.

Otro posible móvil podría ser financiero. Según documentos oficiales, Thompson poseía cerca de 20 millones de dólares en acciones de UnitedHealth Group y había realizado transacciones importantes antes de que se revelaran investigaciones antimonopolio contra la compañía. Aunque la empresa aseguró que las ventas fueron aprobadas, algunos analistas no descartan que estas operaciones hayan generado tensiones.

Reacciones y contexto

UnitedHealth Group expresó su conmoción en un comunicado: “Estamos profundamente entristecidos por la muerte de Brian. Nuestros pensamientos están con su familia y sus seres queridos”.

El ataque tuvo lugar en una de las zonas más concurridas de Manhattan, cerca del Rockefeller Center, donde esa noche se celebró la tradicional iluminación del árbol de Navidad bajo fuertes medidas de seguridad.

El caso continúa bajo investigación, y las autoridades trabajan para identificar al agresor, cuya presencia en un Starbucks cercano antes del crimen quedó registrada en cámaras de seguridad. El jefe del departamento de policía, Jeffrey Maddrey, aseguró que se ha desplegado una "presencia masiva" para garantizar la seguridad en la ciudad.