EE. UU.: hombre mata a medio hermano tras discutir por vacunas contra la COVID-19

Un hombre del sur de Illinois (Estados Unidos) mató a su medio hermano tras una fuerte discusión familiar que giró en torno a las vacunas anti-COVID-19, según el diario Miami Herald.

Larry D. Cavitt, un sujeto de 68 años oriundo de Goreville, fue acusado en la corte del condado de Johnson de asesinato y agresión agravada con arma de fuego tras disparar contra su medio hermano, Joseph E. Geyman, de 51 años.

El alguacil del condado, Pete Sopczak, señaló que ambos habían discutido por la vacuna contra el coronavirus antes que Cavitt sacara su pistola y disparara directamente contra Geyman.

La autoridad afirmó que no se reportaron altercados previos al tiroteo. “Simplemente no tiene sentido”, comentó al periódico local The Southern Illinoisan.

Aunque Cavitt fue ingresado a la cárcel del condado de Massac, poco tiempo después fue liberado tras pagar la fianza establecida. Adicionalmente, un juez determinó que no podría poseer armas de fuego ni tener contacto alguno con los familiares del fallecido. Geyman era un hombre casado y tenía cuatro hijos.

Cavitt tiene programada una audiencia preliminar para el 15 de setiembre. Sin embargo, se desconoce si ya cuenta con un abogado que haya tomado su defensa.

El Departamento del Sheriff del condado de Johnson y la Policía Estatal de Illinois ya investigan el caso y han solicitado a la población que, si tienen información adicional para esclarecer los hechos, se comuniquen con la Zona 7 del División de Investigación Criminal (DCI, por sus siglas en inglés).