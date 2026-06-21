Precio del dólar en vivo: ¿a cuánto se cotiza la divisa en Perú hoy, 21 de junio?

El término "coco" para referirse al dólar proviene del nombre Jorge Washington. Conoce el precio del dólar actualizado en La República. | Foto: Andina/Composición LR

El término "coco" para referirse al dólar proviene del nombre Jorge Washington. Conoce el precio del dólar actualizado en La República. | Foto: Andina/Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY , 21 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,360 la compra y S/3,390 la venta .

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este lunes, 15 de junio?

BCP

Compra: S/3,525

Venta: S/3,540

BBVA

Compra: S/3,468

Venta: S/3,608

Scotiabank

Compra: S/3,519

Venta: S/3,558

Banco de la Nación

Compra: S/3,480

Venta: S/3,600

Interbank

Compra: S/3,493

Venta: S/3,576

¿Por qué se le dice "coco" a los dólares?

Desde hace varios años, en nuestro país se utiliza el término "coco" para hablar del dólar estadounidense. Por ello, es que en el Banco de Crédito del Perú (BCP) hay un producto denominado "Cocos y Lucas" para cambiar dólares y soles.

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Aunque suena un tanto curioso, este nombre se le da a esta moneda debido a que en el billete de un dólar aparece George Washington, quien en español es Jorge y a estas personas se les llama "Coco".