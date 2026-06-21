Precio del dólar en vivo: ¿a cuánto se cotiza la divisa en Perú hoy, 21 de junio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- Precio del dólar en VIVO: ¿a cuánto cotiza la divisa en Perú hoy, 19 de junio y cuál es el tipo de cambio?
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 21 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,360 la compra y S/3,390 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú este lunes, 15 de junio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
¿Por qué se le dice "coco" a los dólares?
Desde hace varios años, en nuestro país se utiliza el término "coco" para hablar del dólar estadounidense. Por ello, es que en el Banco de Crédito del Perú (BCP) hay un producto denominado "Cocos y Lucas" para cambiar dólares y soles.
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Aunque suena un tanto curioso, este nombre se le da a esta moneda debido a que en el billete de un dólar aparece George Washington, quien en español es Jorge y a estas personas se les llama "Coco".
Precio del dólar hoy, domingo 21 de junio en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este domingo 21 de junio
El tipo de cambio para este miércoles 17 de junio abrió en S/3,383, según el portal económico Bloomberg.