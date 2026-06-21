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Deportes

Partidos de hoy, domingo 21 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores enfrentamientos de este domingo 21 de junio en la Copa del Mundo 2026.

Sporting Cristal, Alianza Lima Femenino y la selección de Uruguay juegan hoy sus respectivos partidos. Foto: Copa de la Liga/Liga Femenina/FIFA/composición LR
Sporting Cristal, Alianza Lima Femenino y la selección de Uruguay juegan hoy sus respectivos partidos. Foto: Copa de la Liga/Liga Femenina/FIFA/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este domingo 21 de junio del 2026 continúa la jornada deportiva con los encuentros de la segunda fecha en el Mundial 2026, una nueva jornada en la Copa de la Liga en Perú y con los cuartos de final en la Liga Femenina. Podrás ver estas competiciones por señales como ESPN, DirecTV, o en servicios de streaming como Disney Plus Premium y DGO, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La Copa del Mundo 2026 sigue y los equipos continúan afrontando sus respectivos duelos en el torneo más importante de selecciones. Entre los partidos más destacados figuran España vs Arabia Saudita y Uruguay vs Cabo Verde. Los encuentros de Bélgica vs Irán y Nueva Zelanda vs Egipto completan la jornada de este domingo. De igual forma, habrá acción en la Copa de la Liga y en la Liga Femenina con el enfrentamiento Alianza Lima vs Yanapuma.

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lr.pe

Partidos del Mundial 2026 HOY

  • España vs Arabia Saudita
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: América TV / Disney+ / DirecTV / Paramount+
  • Bélgica vs Irán
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DirecTV / Paramount+
  • Uruguay vs Cabo Verde
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: América TV / Disney+ / DirecTV / Paramount+
  • Nueva Zelanda vs Egipto
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: DirecTV / Paramount+

Partidos de la Copa de la Liga de Perú HOY

  • Moquegua vs Tacna Heroica
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Minas vs Sport Huancayo
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Santos vs Ayacucho
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Estudiantil CNI vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Bicolor+
  • Cienciano vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Liga Femenina HOY

  • Alianza Lima vs Yanapuma
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: Bicolor+

Partidos de la Copa de Chile HOY

  • Antofagasta vs La Serena
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: TNT Sports Premium
  • Huachipato vs D. Puerto Montt
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: TNT Sports Premium
  • Deportes Temuco vs Dep. Concepción
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium
  • U. La Calera vs U. San Felipe
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium
  • Curicó Unido vs Ñublense
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium
  • U. de Chile vs S. Wanderes
  • Hora: 4.30 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium
  • O’Higgins vs U. Española
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: TNT Sports Premium
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