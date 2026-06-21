➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 21 de junio, según Jhan Sandoval
Descubre cómo Aries, Tauro, Géminis y los demás signos pueden aprovechar las señales cósmicas que ofrecen los astros hoy.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 20 de junio, según Jhan Sandoval
- Horóscopo Zodiacal
Jhan Sandoval presenta las predicciones astrales para este domingo 21 de junio. Revisa el horóscopo de hoy y conoce las señales que podrían influir en el amor, el trabajo, la economía y otros aspectos de tu vida. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis encontrarán las orientaciones que los astros tienen para esta jornada.
Esto dice el horóscopo de hoy, domingo 21 de junio
- Aries: En horas de la tarde cancelarás toda reunión con amigos o familiares para dedicarte a esa actividad que tanto te apasiona. Aprender y conocer nuevas herramientas te ayudará a crecer profesionalmente.
- Tauro: Los últimos días han sido agotadores y decidirás prolongar tu descanso. No exageres, tienes varios pendientes y necesitas encargarte de ellos. En el amor, resuelve ese conflicto con tu pareja.
- Géminis: Te sientes reconciliado con ese pasado que antes te hacía tanto daño. Ya no recordar con dolor le dará paz y tranquilidad a tu alma. Es posible un reencuentro con una persona que extrañas.
- Cáncer: Ordena bien tus horarios para que puedas cumplir con esa persona que espera tu visita y realizar el paseo que prometiste. Ya hubo cancelaciones y volverle a fallar le afectaría emocionalmente.
- Leo: Básate en la razón y no te impongas por capricho. La persona que amas notará un tono inadecuado de tu parte y podría incomodarse. No discutas y resuelve cualquier diferencia en armonía.
- Virgo: Tu mente está conduciéndote a escenarios terroríficos donde tus problemas no tienen solución. No permitas que la ansiedad y el miedo al fracaso te afecten tanto. Todo está por resolverse.
- Libra: La semana ha sido muy agitada y has hecho lo posible por culminar con todo para que puedas descansar, sin que nadie tenga motivos para molestarte. Es un día de reposo, meditación y tranquilidad.
- Escorpio: Los mensajes que recibirás de esa persona que deseas ver te llenarán de emociones que hace mucho no sentías. Por la noche se dará el encuentro y pasarás un momento que jamás olvidarás.
- Sagitario: Tendrás cerca a una amistad que puede parecerte sincera, pero su intención es sacarte toda la información que pueda para comentarla después. No comentes sobre tu vida privada ni proyectos.
- Capricornio: Las horas pasarán muy rápido y el tiempo te quedará corto para todo lo que tienes que hacer. Acelera y no te detengas por ninguna distracción. Recibirás mensajes de esa persona especial.
- Acuario: Aunque sientas que el comportamiento de esa persona es injusto, no te conviene enfrentarla de manera desafiante. El escenario podría volverse muy agresivo. Contrólate y reflexiona.
- Piscis: El comportamiento mezquino de alguien a quien tanto apoyaste podría afectarte. No te detengas a analizar los motivos y simplemente aléjate. Necesitas cortar con personas que no te convienen.