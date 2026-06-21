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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este domingo 21 de junio, según Jhan Sandoval

Descubre cómo Aries, Tauro, Géminis y los demás signos pueden aprovechar las señales cósmicas que ofrecen los astros hoy.

Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy 21 de junio | Composición LR
Horóscopo de Jhan Sandoval, hoy 21 de junio | Composición LR | Foto: Composición LR
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Resumen
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Jhan Sandoval presenta las predicciones astrales para este domingo 21 de junio. Revisa el horóscopo de hoy y conoce las señales que podrían influir en el amor, el trabajo, la economía y otros aspectos de tu vida. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis encontrarán las orientaciones que los astros tienen para esta jornada.

Esto dice el horóscopo de hoy, domingo 21 de junio

  • Aries: En horas de la tarde cancelarás toda reunión con amigos o familiares para dedicarte a esa actividad que tanto te apasiona. Aprender y conocer nuevas herramientas te ayudará a crecer profesionalmente.
  • Tauro: Los últimos días han sido agotadores y decidirás prolongar tu descanso. No exageres, tienes varios pendientes y necesitas encargarte de ellos. En el amor, resuelve ese conflicto con tu pareja.
  • Géminis: Te sientes reconciliado con ese pasado que antes te hacía tanto daño. Ya no recordar con dolor le dará paz y tranquilidad a tu alma. Es posible un reencuentro con una persona que extrañas.
  • Cáncer: Ordena bien tus horarios para que puedas cumplir con esa persona que espera tu visita y realizar el paseo que prometiste. Ya hubo cancelaciones y volverle a fallar le afectaría emocionalmente.
  • Leo: Básate en la razón y no te impongas por capricho. La persona que amas notará un tono inadecuado de tu parte y podría incomodarse. No discutas y resuelve cualquier diferencia en armonía.
  • Virgo: Tu mente está conduciéndote a escenarios terroríficos donde tus problemas no tienen solución. No permitas que la ansiedad y el miedo al fracaso te afecten tanto. Todo está por resolverse.
  • Libra: La semana ha sido muy agitada y has hecho lo posible por culminar con todo para que puedas descansar, sin que nadie tenga motivos para molestarte. Es un día de reposo, meditación y tranquilidad.
  • Escorpio: Los mensajes que recibirás de esa persona que deseas ver te llenarán de emociones que hace mucho no sentías. Por la noche se dará el encuentro y pasarás un momento que jamás olvidarás.
  • Sagitario: Tendrás cerca a una amistad que puede parecerte sincera, pero su intención es sacarte toda la información que pueda para comentarla después. No comentes sobre tu vida privada ni proyectos.
  • Capricornio: Las horas pasarán muy rápido y el tiempo te quedará corto para todo lo que tienes que hacer. Acelera y no te detengas por ninguna distracción. Recibirás mensajes de esa persona especial.
  • Acuario: Aunque sientas que el comportamiento de esa persona es injusto, no te conviene enfrentarla de manera desafiante. El escenario podría volverse muy agresivo. Contrólate y reflexiona.
  • Piscis: El comportamiento mezquino de alguien a quien tanto apoyaste podría afectarte. No te detengas a analizar los motivos y simplemente aléjate. Necesitas cortar con personas que no te convienen.
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