El senador y candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders continúa recibiendo innumerables críticas luego de resaltar algunos logros del gobierno de Fidel Castro en Cuba, en una entrevista que ofreció a la cadena CBS.

“Es injusto decir simplemente que todo es malo en la isla”, expresó Sanders. En medio de su declaración, sugiere una defensa parcial a la Revolución cubana.

“Cuando Fidel Castro llegó al poder, ¿sabes lo que hizo? Tenía un programa de alfabetización masivo. ¿Es algo malo? ¿Aunque Fidel Castro lo haya hecho?”, dijo Sanders y añadió: “Nos oponemos mucho a la naturaleza autoritaria de Cuba, pero ya sabes, es injusto decir que todo es malo”.

Ante lo dicho por el senador en el programa 60 Minutes de la cadena CBS, políticos demócratas y republicanos le dieron la espalda, especialmente algunos de los congresistas de su bancada escribieron en sus redes sociales que los comentarios de Bernie Sanders fueron inaceptables y que debía hablar con los constituyentes antes de aplaudir a un tirano como Fidel Castro.

“No entiendo cual es el amor del senador Sanders por Cuba o Nicaragua... no encuentro nada en ese régimen que no sea una tiranía. En esos regímenes solo hay abuso de los derechos humanos de la gente y le niegan sus derechos civiles básicos... no entiendo como pueden elogiar algo de eso” dijo Robert Menéndez, senador demócrata cubano-estadounidense.

Por su parte, María Elvira Salazar, periodista de origen cubano y candidata al Congreso de Estados Unidos, reaccionó a las declaraciones de Sanders con un contundente mensaje en video que se ha hecho viral.

“Mis padres se escaparon de Cuba hace 60 años y se escaparon de un terrible dictador que se llamaba Fidel Castro, el peor que ha tenido la América Latina desde la llegada de Cristóbal Colón” le recordó Salazar a Sanders.

Salazar alegó que "Fidel fue un dictador que destruyó la isla, mató a miles y separó a millones que siguen dispersos en Miami. ¿Siendo usted el contrincante demócrata más importante usted lo alaba? ¿Qué pasa con los que se murieron en el paredón? ¿Con los que se comieron los tiburones en el estrecho de Florida?'' se preguntó.

Finalizó diciendo que las palabras de Sanders ''son muy peligrosas’' y ''pueden llegar a confundir a los jóvenes de ahora''. "Su mensaje asusta, porque usted lo vivió, usted lo sabe y así lo defiende. Usted tiene casi 80 años y usted vio lo que Fidel le hizo a mis padres, a mis abuelos, a todos los cubanos”, sentenció.