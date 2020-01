México: papa Francisco permite que sacerdote culpable de abuso sexual siga en su orden religiosa

En un comunicado oficial, los Legionarios de Cristo de México informaron que Fernando Martínez, sacerdote acusado de abuso sexual, dejará el ejercicio público del sacerdocio, pero seguirá perteneciendo a la orden religiosa.

Fue Andreas Schoggl, el secretario general de los Legionarios de Cristo, quien le informó a Ana Salazar, víctima de Martínez, que el papa Francisco aceptó la renuncia de sacerdote por el “bien de la iglesia”. Esto luego de que el propio clérigo se declarara culpable de los delitos de abuso sexual en contra de al menos de 8 niños entre 1991 y 1995.

En el mismo comunicado, Schoggl señala que el sumo pontífice permitirá que Fernando Martínez siga perteneciendo a los Legionarios de Cristo para que sea supervisado y “lleve una vida que corresponda con su condición de religioso apartado del estado clerical”.

Además, indica que esta información será comunicada a las demás víctimas del sacerdote que están en contacto con los Legionarios de Cristo. De la misma manera, se le informará los eclesiásticos mexicanos que han seguido el caso.

Esta decisión provocó el rechazo de Ana Salazar, quien utilizó su Twitter para expresar su molestia: “Una vez más la iglesia católica de voz del mismo @Pontifex_es me pone al último de la fila, me traiciona, me desecha con su desdén e indiferencia. Me vandalizaron y me rompieron, una vez más… No hay justicia para las niñas violadas por los curas pederastas”.

Ana Salazar, víctima de Fernando Martínez, demostró su molestia en sus redes sociales. (Foto: Twitter)

Caso Legionarios de Cristo

A fines del 2019, los Legionarios de Cristo de México publicaron un informe llamado “Radiografía de 8 décadas”, documento donde se reveló el abuso cometido por 33 padres a 175 niños desde 1941 hasta el 2019.

El principal responsable de este delito en masa fue Marcial Maciel, fundador de Los Legionarios de Cristo que murió en el 2008 y que habría abusado de al menos 60 menores de edad