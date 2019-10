EE. UU.: se vende mansión que fue declarada ‘legalmente embrujada’ por un Tribunal Supremo [FOTOS]

Una mansión de New York, Estados Unidos, que cuenta con 429 m², ha sido puesta a la venta por 1.9 millones de dólares en Trulia, sitio web para comprar y alquilar viviendas. Lo más extravagante es que la propiedad fue declarada ‘embrujada’ oficialmente por el Tribunal Supremo de dicha localidad.

Desde la década de los sesenta, Helen Ackley, una mujer que se mudó allí con su familia, divulgó la actividad paranormal del recinto. Ella contó que “los espíritus de la Guerra de la Independencia” agitaban las camas y merodeaban todos los rincones.

En 1990, Ackley ofreció una entrevista a The New York Times y afirmó que tuvo una epifanía mientras pintaba el salón. Sin embargo, lejos de causarle susto, declaró que tanto ella como sus relativos no la pasaron mal. ¿Se refería a energías benignas?

“Yo estaba en una escalera de casi dos metros y medio. Le pregunté si aprobaba de lo que le estábamos haciendo a la casa, si le gustaban los colores”, narró la testigo. “Él sonrió y asintió con la cabeza”, añadió de inmediato.

La información sobre la venta de la mansión está en Trulia.

Helen había decidido vender la casa en 1989, pese a la mala fama que adquirió por las historias tejidas a raíz de las apariciones. Jeffrey M. Stambovsky fue el hombre que la compró, sin decirle a priori el ‘pequeño problema’ que debía afrontar.

El hombre, más temprano que tarde, se enteró de las particularidades acechantes y demandó a la otrora dueña. Le molestaba la depreciación del terreno a consecuencia de las presencias de ultratumba: si quería revender la propiedad, había que tomar en cuenta las dificultades relacionadas a los rumores malsanos.

Entonces, el Tribunal Supremo de New York le dio la razón a Stambovsky en 1991. Aquella instancia gubernamental dictaminó que los vendedores estaban obligados a contar a los potenciales dueños la historia de la vivienda.

Esta controversia no ha atado de pies y manos a nuevas personas interesadas en comprar la mansión de Nyack; por el contrario, hubo alternancia de propietarios, aunque todos coincidían en sus reportes paranormales.