Perro que cuida pacientes en veterinaria conmueve las redes sociales [FOTOS]

Un perro que trabaja en una veterinaria se ha ganado el cariño y admiración de miles de usuarios en redes sociales, luego que una imagen compartida en Facebook se viralizó rápidamente en internet.

La imagen muestra a un perro labrador en una camilla, donde yace convaleciente y reposando luego de una intervención. Sin embargo, no está solo. Otro can, de raza Sibiariano Husky, lo acompaña y parece darle un beso.

La foto fue tomada y compartida originalmente en Twitter por la usuaria @josavite, luego que su amiga llevara a su mascota a una consulta veterinaria y se percatara de la tierna acción y compañía del perro.

Inmediatamente, la imagen se volvió viral en redes sociales sobre todo en Facebook, donde los internautas bautizaron al labrador como el "perro confortador".

Según la publicación, que ya tiene más de 93 mil retuits y 330 000 'me gusta', el can trabaja en la veterinaria y su labor es consolar y apoyar el proceso de recuperación de los pacientes: no solo perros, sino gatos y otras mascotas.

So my friend’s vet has a comfort-dog assistant that helps sick patients know that everything will be alright and this is really all you need to see today ❤️🐾 pic.twitter.com/V7tgZ4FmTC — JustJanis 💃 (@jsavite) 2 de febrero de 2019

"El médico veterinario que atiende a la mascota de mi amiga, tiene un perro como asistente que ayuda a los pacientes enfermos a saber que todo saldrá bien", se puede leer en la publicación original de Twitter.

"Esto es todo lo que necesitas ver hoy", añadió la autora de la publicación, cuya fotografía causa furor en redes sociales, entre ellas Facebook y otras plataformas de internet, donde la imagen se volvió viral.

"Esto es lo más hermoso que he visto en mi vida", "esto me hizo reír", "este es el mejor tuit de la historia", fueron algunas de las reacciones de los usuarios. Incluso, algunos se animaron a subir las fotos de sus mascotas y resaltaron la generosidad del animal.

La imagen, sin duda, muestra el amor infinito que los animales son capaces de ofrecer, especialmente en el caso de los perros, cuya fidelidad y bondad despierta la admiración de muchos.

Thank you for sharing this. My dog Max passed away and I needed something sweet like this. — Cameron 🌹 Berg (@fearjunkie) 2 de febrero de 2019