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Olimpia vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: pronóstico, horario y canal de TV para ver el superclásico de Paraguay

El superclásico de la jornada 17 será decisivo en la lucha por el Torneo Apertura de Paraguay. Sigue la transmisión del Olimpia vs Cerro Porteño.

Olimpia y Cerro Porteño tienen chances de ganar el Torneo Apertura. Foto: composición LR
Olimpia y Cerro Porteño tienen chances de ganar el Torneo Apertura. Foto: composición LR

VER Olimpia vs Cerro Porteño en vivo hoy | La nueva edición del clásico será clave en la pelea por el Torneo Apertura de Paraguay. El compromiso empezará a partir de las 3.30 p. m. de Perú (5.30 p. m. en Paraguay) y la transmisión estará a cargo de la señal de Tigo Sports. Asimismo, puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.

El Decano no puede permitirse un traspié, pues se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones con 39 unidades (con una diferencia de 6 puntos sobre los blaugranas). Por su parte, los dirigidos por Ariel Holan quieren dar el golpe de visita en el Estadio Defensores de Chaco.

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¿A qué hora juega Olimpia vs Cerro Porteño?

En Paraguay, el superclásico Olimpia - Cerro empezará a las 5.30 p. m. Para otros países, revisa la guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 3.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 5.30 p. m.
  • España: 10.30 p. m.

¿Qué canal transmite Olimpia vs Cerro Porteño?

La transmisión por TV de este compromiso estará a cargo del canal Tigo Sports, el cual tiene los derechos de todo el fútbol paraguayo.

  • Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)
  • Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)
  • TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)
  • Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).

Pronóstico de Olimpia vs Cerro Porteño

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas. Olimpia es favorito dada su condición de local.

  • Betsson: gana Olimpia (2,25), empate (3,10), gana Cerro (3,05)
  • Betano: gana Olimpia (2,35), empate (2,90), gana Cerro (3,35)
  • Bet365: gana Olimpia (2,20), empate (3,00), gana Cerro (3,10)
  • 1XBet: gana Olimpia (2,32), empate (3,00), gana Cerro (3,28)
  • Coolbet: gana Olimpia (2,30), empate (3,25), gana Cerro (3,95)
  • Doradobet: gana Olimpia (2,33), empate (3,00), gana Cerro (3,14).

PUEDES VER: Melgar vs Universitario EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 11 de la Liga 1 2026

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Alineaciones de Olimpia vs Cerro Porteño

Estos son los posibles equipos titulares de Olimpia y Cerro Porteño para el clásico.

  • Olimpia: Olveira; Cáceres, Vera, Gamarra, A. Rodríguez; R. Ortiz, H. Quintana, J.F. Alfaro; E. Delmás, F. Alfonso, A. Alcaraz.
  • Cerro Porteño: A. Arias; F. Domínguez, L. Quintana, M. Pérez, B. Riveros; C. Domínguez, J. Morel, G. Giménez, I. Aliseda/S. Mosquera; J. Iturbe, P. Vegetti.

Últimos partidos de Olimpia vs Cerro Porteño

Así quedaron los cinco últimos cruces entre ambas escuadras por la Primera División de Paraguay.

  • Cerro Porteño 0-1 Olimpia | 21.02.26
  • Cerro Porteño 1-1 Olimpia | 19.10.25
  • Olimpia 2-3 Cerro Porteño | 03.08.25
  • Cerro Porteño 1-2 Olimpia | 03.05.25
  • Olimpia 2-1 Cerro Porteño | 23.02.25.
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