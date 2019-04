Estudiante es detenido por intentar hacerle una RKO al director de su escuela [VIDEO]

“No intente esto en casa”, le reza el presentador de la WWE a los millones de fanáticos de la lucha libre. Una frase que en muchos casos no cala en los fanáticos, pues hay quienes tratan de imitar las hazañas y movimientos de los peleadores de la industria de Estados Unidos, a pesar del riesgo que esto conlleva.

Un ejemplo es el caso de Gianny Sosa, un joven estadounidense de 18 años que buscó emular la llave especial de Randy Orton, famoso luchador de la WWE.

La llave RKO fue la que Gianny Sosa intentó le realizar al director de su escuela, pero muy diferente a las peleas de la WWE, el movimiento no tuvo efectividad, pues el joven fue detenido por las autoridades.

Tras el hecho, el adolescente fue llevado a la comisaría por intentar agredir a su director Humberto Miret. Estando allí, el muchacho de Estados Unidos se negaba a cooperar con las autoridades. El director de la escuela Miami Southridge Senior High Shool, por su parte, presentó cargos en contra del menor por el intento de llave RKO.

Sobre el caso de Gianny Sosa, el abogado del estudiante de Estados Unidos explicó que solo estaba jugando y que “no debió ser arrestado por ello”, pues “todo el mundo conoce que la lucha es falsa”.

#SouthridgeHigh student's #WWE style #RKO attempt on principal matter of humor during his bond court appearance @FernandoG_T51 @Telemundo51 #caughtoncamera pic.twitter.com/5KzH7F7ug2