Tragedia: joven muere en salto de paracaídas que había pedido por sus 18 años

En México, una muchacha pensó celebrar sus 18 años de la mejor manera y no tuvo mejor idea que solicitar a su familia como regalo un salto por paracaídas, no obstante, la corta travesía no salió como se planeó y falleció . El momento de la tragedia quedó registrado por una persona que se encontraba cerca y lo compartió en YouTube.

La joven fallecida fue identificada como Vanessa Ivonne Meléndez Cárdenas, quien asisitía a la preparatoria 4 de Jojutla y este domingo 24 de marzo pasó a ser mayor de edad. Ella llegó ese día junto a su familia hasta el Club Deportivo Aéreo “Albatros”, en Tequesquitengo, estado de Morelos.

Allí conoció al instructor Mauricio Gutiérrez Castillo, de 34 años de edad y quien en su haber tenía 400 saltos en paracaídas. Se colocaron toda la indumentaria y Vanessa se dio el tiempo de grabar los momentos previos para cumplir uno de sus mayores sueños.

Subieron a una avioneta desde donde debían saltar. Al poco tiempo, el instructor abrió el paracaídas y así iban descendiendo por un lapso de dos minutos, no obstante, se desprendieron a una altura algo superior a los mil metros.

La decisión fue abrir el paracaídas de emergencia, por mala suerte estos fallaron y ambos se precipitaron a toda velocidad. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados cerca del kilómetro 23 de la autopista México-Acapulco, en los carriles hacia el norte, detalló el diario El Gráfico.

El director del club deportivo “Albatros” detalló al citado medio que también se encuentran en las averiguaciones del caso que causó dos muertes, pues sospechan que no sería una casualidad. Remarcó la experiencia y confianza que le tenían al instructor, además anunciaron que colaborarán con las autoridades, a quienes entregaron la documentación que se les solicitó.

“Apenas estamos en las investigaciones reales, pero el paracaídas venia funcionando bien. Todo parece indicar que la liberación del paracaídas no fue un accidente, pues se activó. Entonces estamos investigando.”, declaró.

El diario El Universal pudo recoger más imágenes e hizo un compilatorio para su canal de YouTube.