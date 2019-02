"Maduro tiene los días contados": la dura amenaza de EE. UU. al dictador

La crisis en Venezuela al borde del final, tal y como la suerte del régimen de Nicolás Maduro. Así lo cree el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, quien prometió que la administración de Donald Trump no cesará la presión sobre la dictadura chavista.

En entrevista con la cadena Fox New Sunday, el funcionario de los Estados Unidos advirtió este domingo que los días de gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela "están contados". Además, agregó que harán todo lo posible para que la "democracia reine y haya un futuro brillante" para la República bolivariana.

Mike Pompeo, uno de los principales gestores del envío de ayuda humanitaria para la crisis en Venezuela desde Estados Unidos reiteró que desde la Casa Blanca se mantienen firmes en el apoyo y reconocimiento al presidente encargado Juan Guaidó.

Luego del intento fallido de hacer ingresar tres camiones de ayuda humanitaria por la frontera colombo venezolana, Mike Pompeo condenó la violencia generada por la negativa del régimen de Nicolás Maduro y amenazó al dictador con "tomar acciones contra aquellos que se opongan al establecimiento pacífico de la democracia en Venezuela".

The U.S. condemns the attacks on civilians in #Venezuela perpetrated by Maduro’s thugs. These attacks have resulted in deaths and injuries. Our deepest sympathies to the families of those who have died due to these criminal acts. We join their demand for justice. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/YW7hE3y1Ll