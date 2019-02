Iglesia católica acepta que destruyó archivos sobre abusos sexuales

Durante la cumbre de la antipederastia en el Vaticano, organizada por el papa Francisco , la Iglesia Católica reconoció que destruyó los archivos sobre los sacerdotes que cometieron abusos sexuales.

“Los archivos que hubieran podido documentar estos actos terribles e indicar el nombre de los responsables fueron destruidos o incluso no se llegaron a crear", dijo el cardenal y arzobispo de Múnich, Reinhard Marx.

Estas declaraciones fueron hechas a partir de la propia experiencia de Reinhard Marx, quien fue uno de los impulsores del informe que documenta 3,677 casos de abusos cometidos por 1,670 clérigos en los últimos 70 años en Alemania.

"El informe reveló que algunos documentos habían sido manipulados o no contenían toda la información. Por ejemplo, no constaba que había sido acusado de abusos un sacerdote que llegaba a una diócesis procedente de otra. Hablo de Alemania pero imagino que mi país no es un caso aislado", dijo el también consejero del papa Francisco.

El cardenal pidió una mayor transparencia sobre los juicios que lleva a cabo la iglesia y la eliminación del secreto pontificio sobre las denuncias y casos de abusos a menores. Es decir, que se divulguen el número de casos examinados por los tribunales eclesiásticos y detalles sobre los mismos.

Además dijo que el abuso sexual de niños y jóvenes se debe, en una parte no insignificante, al abuso de poder de la administración. “En lugar de castigar a los culpables, fueron las víctimas las que fueron reprendidas y silenciadas", agregó.