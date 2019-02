Justicia para Santi: piden cadena perpetua para hombre que abusó de niño de siete años [VIDEO]

Santi permanece casi cuatro años internado en un hospital de Argentina, luego de ser víctima de violación sexual. El año pasado fue detenido su agresor, Omar Alberto Verón, y la familia de Santi pide que sea condenado a cadena perpetua.

El pequeño tenía siete años cuando acudió a la casa de su amiguito para jugar. El padre del otro menor, Omar Alberto Verón, aprovechó el momento y abusó de Santi. Un adolescente también fue cómplice de la violación.

Santi calló en un primer momento, pues había sido amenazado de muerte. Sin embargo, empezó a tener dolores abdominales y sus padres lo llevaron al hospital. El médico que lo atendió encontró lesiones propias de una violación e hizo la denuncia judicial el 2014.

Santi fue trasladado a Buenos Aires, donde le extirparon los intestinos. Ahora, casi cuatro años después, sigue internado pues debe ser sometido a más operaciones.

Omar Alberto Verón, alias 'El Japo', se encontraba prófugo hasta que, finalmente, en octubre del 2018, fue detenido por la Policía de dicho país.

La familia pide cadena perpetua para este hombre pues pronto se realizaría la audiencia en la que dicten su sentencia. "Tardaron cuatro años en encontrarlo. La familia necesita ahora, por su lucha y por el estado de salud de su hijo, saber que la justicia se movilice. Un juicio pronto y una condena serán reparadores y un mensaje a la sociedad", dice el abogado de la familia de Santi, Paulo Pereyra.

El letrado precisó para TN de Argentina que la figura penal que se le imputa es "abuso sexual gravemente ultrajante en carácter de autor mediato en concurso real con abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por resultar un grave daño en la salud física y mental de la víctima, por ser cometido por la concurrencia de dos personas, y la participación de un menor de edad, en carácter de autor".

Si bien la pena será alta, probablemente no perpetua "porque no es lo que la ley establece para este tipo de delito", concluye el abogado. El adolescente, que también participó en la violación, quedó fuera de la causa por no ser imputable.

"Es un abuso intramuros. No se trata de un chacal que merodea, sino que sucedió en las cercanías, con alguien que el nene conocía. Las víctimas de este tipo de delitos deben ser las más cuidadas, los niños, niñas y adolescentes. No se puede prevenir siempre, pero ante la inevitabilidad, la investigación pronta y el juzgamiento en tiempo oportuno con empatía hacia las víctimas ayuda a reparar", declaró Pereyra.