Hombre mata a cinco compañeros de trabajo tras de ser despedido [VIDEO]

Mientras estaba siendo despedido de una planta manufacturera de Illinois, Estados Unidos, un hombre armado abrió fuego y mató a cinco compañeros de trabajo.

Asimismo, según se indica en el video de YouTube, el hombre de 45 años también dejó heridos a cinco policías antes de ser abatido a balazos por las fuerzas de seguridad.

Kristen Ziman, jefa de la Policía de la localidad de Aurora, explicó que el atacante, identificado como Gary Martin, había laborado en la empresa Henry Pratt Company durante 15 años antes de que el fatal incidente en Estados Unidos se desatara y murieran cinco empleados.

Según indicó Ziman en el clip de YouTube, no se tiene claro si Gary Martin llevaba un arma en el momento en que fue despedido o si fue a buscarla previo a los disparos contra los empleados.

La policía de Illinois, en Estados Unidos, dijo que no se tenía información si el hombre tenía antecedentes penales, pero según registro públicos, Gary Martin fue condenado en 1995 por agresión con agravantes en Mississippi.

Este caso, que ya es viral en YouTube, viene a ser el más reciente episodio con armas de fuego una de las 51 naciones donde los tiroteos en masa se han convertido en algo común. Los asesinatos ocurrieron un día posterior al primer aniversario de la masacre de 17 personas a manos un hombre armado en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Florida, Estados Unidos.

