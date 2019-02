Hombre adoptado hizo prueba de ADN para encontrar a su padre y descubre que tiene 3 hijas

Casado y con dos hijos dentro del matrimonio, Ted Wood llevaba una vida tranquila en la ciudad de Sacramento, California (Estados Unidos). Sin embargo, siempre sintió pendiente conocer a su padre biológico, debido a que siempre supo que era adoptado.

El abogado de 50 años ya había conocido a su madre biológica durante los años 90, ella decidió darlo en adopción ya que cuando lo tuvo era una estudiante de secundaria y le pareció imposible mantenerlo en su situación.

Para dar con su progenitor se inscribió en Ancestry, un laboratorio que da la posibilidad de buscar a personas con ADN similar al tuyo. Fue así que en abril del 2018 le notificaron que habían logrado encontrar a unos parientes lejanos y a un primo, sin embargo, le dijeron que su material genético coincidía con una mujer que era su hija, se llamaba Melissa Daniels de 27 años. "Eso fue una especie de shock sentado en mi escritorio", contó Wood a la cadena NBC.

Pero no fue la única sorpresa, el hombre, también recibió poco tiempo después los resultados de 23andMe, una empresa de las mismas características de Ancestry, a la que Wood se inscribió en 2013 también con la esperanza de encontrar a su padre. 23andMe le informaba que había logrado hallar dos hijas más.

Fue entonces que el hombre recordó que cuando era estudiante universitario había donado esperma, por lo cual recibía alrededor de 100 dólares de manera “rápida”, además la clínica que realizaba el proceso prometió la reserva de su identidad.

Por su parte, Melissa Daniels que también conoció la noticia de que Ancestry halló a su padre biológico se sintió contenta, pero a la vez confundida. "Sentí la urgencia de enviarle un mensaje porque no sabía nada de él ni de cómo era, si esperaba que lo encontrara algún descendiente o lo que estaba pasando (...) Me asusté un poco, solo quería respuestas”, contó a NBC.

Ella descubrió cuando era adolescente que su madre la concibió por inseminación artificial, así que casualmente también se inscribió en Ancestry, por ello es que el laboratorio tenía su ADN. En la actualidad, es profesora de inglés, tiene dos pequeños hijos y vive en el estado de Texas.

Para ella resultaba importante conocer al donante de esperma ya que perdió al hombre que la había criado cuando tenía siete años y cuando se enteró a los 14 años que él no era su padre biológico fue un golpe muy duro. Además, sentía que Wood “era lo único que me quedaba” ya que su madre falleció en diciembre pasado por complicaciones en su salud.

Finalmente, ambos decidieron conocerse y lo hicieron con los otras dos jóvenes que también eran hijas de Wood, ellas son Hannah Maitland y Alexandra Cheshire.

“Cuando nos vimos, fue solo 'boom’ (...) Hacemos buena conexión, nos llevamos bien, así que es fácil seguir hablando”, contó Woord, quien fue acompñado a la reunión con su esposa y sus hijos, Ethan, de 14 ños, y Olivia de 7. Esta última preparó un cartel donde saludaba sus medias hermanas.

Por su parte, Melissa también confesó estar contenta. “(Conocerlo) fue realmente bueno y un poco loco (...) Ahora puedo verme un poco diferente. Mi cara tiene un poco más de sentido. Veo de dónde viene esto o de dónde viene”, declaró entre risas.

La historia de su padre

Sobre su padre, nunca lo pudo conocer, solo supo que se llamaba Linwood Gray. Cuando le llegó la notificación de Ancestry, se comunicó con los parientes lejanos que los resultados arrojaron. Ellos le dijeron que no sabían nada él, así que Wood se dirigió con la poca información que tenía hacia la Policía de Houston y el resultado que obtuvo fue, como él lo califica, “decepcionante”.

Resulta que luego de embarazar a la madre de Wood, el hombre ingresó a la universidad y se casó con otra mujer de la cual se divorció luego y tiempo después inició una relación con un hombre con quien se fue a vivir a Houston. Tras una discusión Gray mató de un disparo a su pareja y se suicidó con el mismo arma.

Cuando Wood se enteró, se quedó muy sorprendido. “La primera reacción fue algo así como, oh, mier**, oh, wow. Eso no es lo que esperas que haya tomado el camino de la vida de alguien”, confesó a NBC.