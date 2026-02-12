➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 13 de febrero, según Jhan Sandoval
Jhan Sandoval comparte el horóscopo de hoy: descubre las predicciones diarias para el amor, la carrera y la salud de todos los signos este 13 de febrero. ¡Entérate de las sorpresas que el universo tiene preparadas para ti!
En el horóscopo de hoy, viernes 13 de febrero, los astros ofrecen nuevas predicciones para cada signo zodiacal, brindando orientación en el amor, el trabajo y la salud. A través del horóscopo de Jhan Sandoval, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer lo que les depara el destino.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 13 de febrero?
- Aries: Prepárate para arriesgar una parte de tus capitales. Está por llegar una gran oportunidad de inversión y no la debes de desperdiciar. En el amor, tu energía es muy magnética. Hoy conquistarás.
- Tauro: El hecho de tener más conocimiento que otras personas no te brinda derecho a actuar con superioridad o intolerancia. Sé paciente y escucha atentamente el aporte de tus compañeros.
- Géminis: Ahora que se han alejado personas negativas, tu grupo laboral está mucho más depurado. Te sentirás bien trabajando con quienes te rodean. Te invitarás a una reunión. Te divertirás.
- Cáncer: Cambias de oficina o espacio físico de trabajo. El nuevo ambiente que te rodeará te permitirá mayor calma y concentración. En el amor, esa persona no es comprometida. No te aceleres.
- Leo: Recibes una comunicación muy positiva. Se trata de una invitación o propuesta que conviene aceptar. En el amor, no dejes que el orgullo oculte la pasión y el deseo por quien te corresponde.
- Virgo: Te sientes aprisionado, sin la capacidad de tomar decisiones a nivel laboral. Habla con tus superiores y plantea cómo deseas llevar la agenda para que puedan entenderte y mejorar tu situación.
- Libra: Trabajarás con una persona prudente y muy ordenada. Con su apoyo lograrás avances significativos. En el amor, llamas la atención, pero pones corazas por temor a sufrir. No lo permitas.
- Escorpio: Tu agenda estará dividida en dos. Tienes que ordenarte para que puedas manejarlo todo y no tener errores por falta de concentración. En el amor, no sacas a esa persona de tu pensamiento.
- Sagitario: Superas ese problema que por tanto tiempo te había quitado el sueño. Vuelve la calma. En el amor, no le ocultes a la persona que amas cómo realmente te sientes. Confía en ella y exprésate.
- Capricornio: Logras encontrar solución a ese problema que por tanto tiempo te había costado resolver. Recibirás elogios y admiración por tu trabajo. En el amor, tomas conciencia y pides disculpas.
- Acuario: Por no haber hecho las cosas a su debido momento hoy tendrás que resolver algo aceleradamente. Todo lo tendrás a tiempo, pero sé más ordenado para que no se repita esta situación.
- Piscis: Has pasado por días de gran agitación laboral, ahora que terminas todo lo pendiente decidirás descansar para recuperar fuerzas. En el amor, esa persona te siente distante. Trata de acercarte.