NASA: asteroide en forma de calavera pasará por la Tierra en noviembre

El paso 31 de octubre del 2015 un asteroide en forma de calavera pasó por la Tierra. En ese oportunidad cruzó a penas 499.000 kilómetros, a una velocidad de 125.500 kilómetros por hora.

Esta vez, la NASA informó que el extraño asteroide en forma de calavera volverá a pasar por la por la Tierra el próximo 11 de noviembre.

Vale destacar que el asteroide en forma de calavera estará a un mínima distancia de la Tierra, esta vez, a unos 40 millones de kilómetros

La NASA dijo que el asteroide en forma de calavera tiene un diámetro entre 625 y 700 metro, por lo que es muy pequeño y estará lejos para observarlo a simple vista, pero, gracias a su forma, llamó la atención de muchos científicos.

El asteroide en forma de calavera fue hallado hace tres años por el telescopio Pan-STARRS, ubicado en Hawái, Estados Unidos.

En la NASA aseguran que el cuerpo está formado por restos de otros asteroides, pero principalmente de gas y hielo.

Pablo Santos-Sanz, del Instituto de Astrofísica de Andalucía ( España) lo clasificó como un asteroide oscuro, ya que su índice de reflectancia es superior al carbón.

Además de ello, se dice que el astro está clasificado como peligro, sin embargo, astrónomos han rasteado su trayectoria y dicen que no hay pasibilidad que coalisione con otro planeta.

Dead comet that will safely zip by Earth on Oct 31 looks eerie like a skull: https://t.co/8bq4UBrFO9 #HappyHalloween pic.twitter.com/gICZTSLcZr