Facebook: Chiara Bordi, una joven con pierna biónica, quiere ganar Miss Italia

En Facebook, la participación de la modelo italiana de 18 años, Chiara Bordi, en el Miss Italia ha polarizado a los usuarios de la red social. Ella reúne los típicos requisitos presentes en el concurso de belleza femenino. Es joven, mide 1,75 metros y es natural del país europeo.

El detalle que diferencia a Chiara Bordi de las demás aspirantes radica, quizás, en su pierna izquierda. Es lo que la convierte en la primera participante con una prótesis que tiene la oportunidad de disfrutar la final del Miss Italia. Y es lo que la convierte también en el blanco de críticas de algunos usuarios de Facebook.

Chiara Bordi perdió parte de su pierna, desde la pantorrilla hasta el pie, en un accidente de moto a los 13 años. Esa es una de las razones por las que quiere ganar el Miss Italia y estudiar Medicina, con especialidad en cirugía ortopédica. “Odiaba la vida, maldije el destino, esa noche, ese momento. Yo quería morir. Entonces me di cuenta de que después de una tragedia, la vida no se detiene”, afirmó la modelo italiana en una entrevista recogida por el Huffington Post. Sin embargo, en la red social de Facebook no todos la apoyan. Algunos consideran que ella estaría aprovechando su condición para ganar el concurso.

A la joven concursante del Miss Italia las críticas en Facebook no le quitan el sueño. Según comentó, ella tuvo que combatir los prejuicios de mucha gente para poder participar, incluyendo los de ella misma, ya que en un inicio solo usaba prótesis de color rosa, de tal manera que se pareciera a la otra pierna. Poco a poco, Chiara Bordi pudo cambiar su forma de pensar y se animó a participar en el concurso de belleza. “Pensé que nunca hubo niñas discapacitadas en la competencia, así que lo intenté, quería romper, no tenemos nada menos”, afirmó al medio citado.