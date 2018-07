Rusia: huyó de Nigeria por la mortal homofobia, pero cometió un terrible error [FOTOS]

Mauli Sabo es el nombre del ciudadano de Nigeria que debió huir de su país para evitar la prisión, o incluso la muerte, debido a la opresión contra la comunidad homosexual en el país africano, por ello aprovechó el acceso sin visa a Rusia utilizando una credencial para ver el Mundial de Fútbol, pero cometió un grave error.

El hombre de 32 años no tenía idea sobre los problemas que enfrenta la comunidad LGBT en el país de Vladimir Putin, donde la legislación prohíbe cualquier manifestación pública que no considere normales, como las "no tradicionales relaciones homosexuales", indica la BBC.

"Pensé que estaba yendo a Europa", manifestó Sabo, quien está en un país considerado como "alentador de la homofobia", debido a que la Corte Europea de Derechos Humanos rechaza a la ley de "propaganda gay" por violar la libertad de expresión y ser discriminatoria.

Como se recuerda, las naciones europeas advirtieron a los visitantes del Mundial Rusia 2018 sobre las muestras de afecto en lugares públicos, con la intención de que no tengan problemas con las autoridades, por ello aconsejaron ser cautos.

EL TRISTE CASO

La actual condición del solicitante de asilo inició hace un año, al ser reconocido como un usuario activo en una red social para gente bisexual y homosexual en Nigeria, situación que provocó que 50 personas se congreguen fuera de su casa y amenacen con asesinarlo.

"Me amenazaron con golpearme, y luego dijeron que me llevarían a la estación de policía porque supuestamente había tocado a otro hombre", indicó la víctima, quien aseguró que trató de decirles que no había tocado a nadie, pero no fue escuchado. "Estaban gritando que había un gay en la casa y que debía ser asesinado, pero no me alcanzaron", confesó el solicitante de asilo en Rusia.

Sabo vivía con sus padres y tuvo que abandonarlos cuando la gente llegó hasta su casa. "Mi madre tenía la presión alta y se desmayó. Luego que me escapé, me dijeron que había muerto. Ella murió por mis problemas", confesó Sabo.

EL INSÓLITO REQUERIMIENTO

El nigeriano sorprendió al revelar que las autoridades rusas le solicitaron "una prueba de su condición sexual" al llenar los documentos necesarios para el asilo, pese a tener un pasaporte y visa válidos. "Miraron su documento y respondieron que alguien de alguna organización LGBT debía confirmar que el solicitante era gay. Nos quedamos estupefactos", manifestó Daría Marina, asesora en temas civiles.

Pese a su lucha, los abogados defensores de los derechos humanos no creen que Sabo logre el asilo político en Rusia, debido a que nunca se ha registrado un caso por orientación sexual que haya sido aprobado.