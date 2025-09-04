Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 4 de septiembre
El 4 de septiembre de 2025, el dólar se cotiza a 17,70 pesos mexicanos, estable ante el entorno mundial.
El 4 de septiembre de 2025, el dólar se ubicó en 17,70 pesos mexicanos, manteniéndose estable a pesar del contexto económico mundial. No se anticipan cambios significativos en los próximos días.
Banco Azteca es considerada una de las entidades financieras más confiable en México. El dólar se cotiza en 17,70 pesos para la compra y 19,14 pesos para la venta, con una ligera variación respecto al día de ayer.
Precio del dólar en México hoy, jueves 4 de septiembre
El peso mexicano se negocia en 17,70 pesos por dólar en el mercado interbancario, respaldado por el constante movimiento de divisas, un crecimiento económico creciente y un adecuado liderazgo por parte del Banco de México.
Expertos económicos consideran que la estabilidad del tipo de cambio continuaría si no se presentan complicaciones en países cercanos. Un analista de BBVA México atribuye este panorama favorable a la solidez interna y a un escenario internacional más predecible.
¿Cuánto vale el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?
Las variaciones en el valor del dólar entre distintas entidades financieras hacen indispensable su comparación para decisiones acertadas en el cambio de divisas. Este miércoles 3 de septiembre se registraron las tarifas del dólar en los principales bancos de México.
- Banco Azteca: compra en 17,70 pesos, venta en 19,14 pesos
- Afirme: compra en 17,90 pesos, venta en 19,30 pesos
- BBVA Bancomer: compra en 17,85 pesos, venta en 18,98 pesos
- Banorte: compra en 17,50 pesos, venta en 19,05 pesos
- Bank of America: compra en 18,678 pesos, venta en 18,441 pesos
Factores que influyen en el valor del dólar en México
El tipo de cambio del dólar en México se afecta por la tasa de interés del Banco de México y el aumento de las remesas, lo que eleva la demanda del peso y contribuye a la constante estabilidad económica.
La cotización del peso frente al dólar está influida también por la economía de EEUU, los precios del petróleo, la inflación, la especulación financiera y hechos geopolíticos, conformando un entorno global complicado.
¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?
Contar con acceso a teléfonos móviles e internet es fundamental para mantenerse al tanto de los cambios en la economía. Por eso, es importante apoyarse en fuentes confiables y con datos actualizados.
- Sitio oficial del Banco de México (Banxico): proporciona la tasa de referencia oficial.
- Aplicaciones móviles de bancos como BBVA, Banco Azteca y Citibanamex: permiten consultar los valores actuales.
- Portales financieros especializados como Bloomberg, Investing, El Economista y Reuters: ofrecen no solo los valores, sino también análisis y proyecciones.