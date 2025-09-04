HOYSuscripcion LR Focus

México

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 4 de septiembre

El 4 de septiembre de 2025, el dólar se cotiza a 17,70 pesos mexicanos, estable ante el entorno mundial.

Cotización del dólar en México hoy, 3 de septiembre, según Banco Azteca, BBVA y otras entidades financieras.
Cotización del dólar en México hoy, 3 de septiembre, según Banco Azteca, BBVA y otras entidades financieras.

El 4 de septiembre de 2025, el dólar se ubicó en 17,70 pesos mexicanos, manteniéndose estable a pesar del contexto económico mundial. No se anticipan cambios significativos en los próximos días.

Banco Azteca es considerada una de las entidades financieras más confiable en México. El dólar se cotiza en 17,70 pesos para la compra y 19,14 pesos para la venta, con una ligera variación respecto al día de ayer.

PUEDES VER: ¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

lr.pe

Precio del dólar en México hoy, jueves 4 de septiembre

El peso mexicano se negocia en 17,70 pesos por dólar en el mercado interbancario, respaldado por el constante movimiento de divisas, un crecimiento económico creciente y un adecuado liderazgo por parte del Banco de México.

Expertos económicos consideran que la estabilidad del tipo de cambio continuaría si no se presentan complicaciones en países cercanos. Un analista de BBVA México atribuye este panorama favorable a la solidez interna y a un escenario internacional más predecible.

PUEDES VER: Marco Rubio se reúne con Claudia Sheinbaum en México: estos fueron los temas que tocaron

lr.pe

¿Cuánto vale el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las variaciones en el valor del dólar entre distintas entidades financieras hacen indispensable su comparación para decisiones acertadas en el cambio de divisas. Este miércoles 3 de septiembre se registraron las tarifas del dólar en los principales bancos de México.

  • Banco Azteca: compra en 17,70 pesos, venta en 19,14 pesos
  • Afirme: compra en 17,90 pesos, venta en 19,30 pesos
  • BBVA Bancomer: compra en 17,85 pesos, venta en 18,98 pesos
  • Banorte: compra en 17,50 pesos, venta en 19,05 pesos
  • Bank of America: compra en 18,678 pesos, venta en 18,441 pesos

PUEDES VER: Luna de Sangre 2025: ¿se podrá ver el eclipse lunar total del 7 de septiembre en Estados Unidos y en México?

lr.pe

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El tipo de cambio del dólar en México se afecta por la tasa de interés del Banco de México y el aumento de las remesas, lo que eleva la demanda del peso y contribuye a la constante estabilidad económica.

La cotización del peso frente al dólar está influida también por la economía de EEUU, los precios del petróleo, la inflación, la especulación financiera y hechos geopolíticos, conformando un entorno global complicado.

PUEDES VER: Huracán 'Lorena' amenaza con furia al Pacífico: lluvias torrenciales y alertas en EEUU y México

lr.pe

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

Contar con acceso a teléfonos móviles e internet es fundamental para mantenerse al tanto de los cambios en la economía. Por eso, es importante apoyarse en fuentes confiables y con datos actualizados.

  • Sitio oficial del Banco de México (Banxico): proporciona la tasa de referencia oficial.
  • Aplicaciones móviles de bancos como BBVA, Banco Azteca y Citibanamex: permiten consultar los valores actuales.
  • Portales financieros especializados como Bloomberg, Investing, El Economista y Reuters: ofrecen no solo los valores, sino también análisis y proyecciones.
