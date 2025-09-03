Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, miércoles 3 de septiembre
El 3 de septiembre de 2025, el dólar se cotiza a 18,62 pesos mexicanos, stable ante el entorno internacional.
El 3 de septiembre de 2025, el dólar se ubicó en 18,62 pesos mexicanos, manteniéndose estable a pesar del contexto monetario internacional. No se anticipan cambios significativos en el corto plazo.
Banco Azteca es considerado la entidad financiera más confiable en México. El dólar se cotiza en 18,28 pesos para la compra y 18,96 pesos para la venta, con una ligera variación respecto al día anterior.
Precio del dólar en México hoy, miércoles 3 de septiembre
El peso mexicano se negocia en 18,62 pesos por dólar en el mercado interbancario, respaldado por un flujo constante de divisas, un crecimiento económico continuo y una adecuada conducción por parte del Banco de México.
Expertos económicos consideran que la estabilidad del tipo de cambio puede continuar si no hay complicaciones en países cercanos. Un analista de BBVA México atribuye este panorama favorable a la solidez interna y a un escenario internacional más previsible.
¿Cuánto vale el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?
Las variaciones en el valor del dólar entre distintas entidades financieras hacen indispensable su comparación para decisiones acertadas en el cambio de divisas. Este miércoles 3 de septiembre se registraron las tarifas del dólar en los principales bancos de México.
- Banco Azteca: compra en 17.55 pesos, venta en 19.14 pesos
- Afirme: compra en 17.90 pesos, venta en 19.30 pesos
- BBVA Bancomer: compra en 17.87 pesos, venta en 19.00 pesos
- Banorte: compra en 17.45 pesos, venta en 19.05 pesos
- Bank of America: compra en 17.7936 pesos, venta en 19.8807 pesos
Factores que influyen en el valor del dólar en México
El tipo de cambio del dólar en México se afecta por la tasa de interés del Banco de México y el aumento de remesas, lo que eleva la demanda del peso y contribuye a la estabilidad económica.
La cotización del peso frente al dólar está influida por la economía de EEUU, los precios del petróleo, la inflación, la especulación financiera y hechos geopolíticos, conformando un entorno global complejo.
¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?
El acceso a teléfonos móviles e internet es clave para seguir los cambios en la economía, por lo que es esencial usar fuentes confiables con datos actualizados. Estas son las opciones más recomendadas.
- Sitio oficial del Banco de México (Banxico): proporciona la tasa de referencia oficial.
- Aplicaciones móviles de bancos como BBVA, Banco Azteca y Citibanamex: permiten consultar los valores actuales.
- Portales financieros especializados como Bloomberg, Investing, El Economista y Reuters: ofrecen no solo los valores, sino también análisis y proyecciones.